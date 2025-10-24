Η πρόταση της Ντόρας για ιδιωτικά πανεπιστήμιο στην Πάτρα

Η Μπακογιάννη ζήτησε η Περιφέρεια να κάνει γνωστό ότι διαθέτει μεγάλη έκταση και αυτό θα αποτελέσει δέλεαρ για  φημισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία πρώτα από όλα ζητούν μεγάλους χώρους για να κάνουν campus.

24 Οκτ. 2025 11:57
Pelop News

Ανάμεσα στα όσα συζητηθήκαν στην προχθεσινή συνάντηση της διοίκησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας με την Ντόρα Μπακογιάννη, η τελευταία στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

Αυτό της έλευσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Πάτρα, κάτι που σχολίασε και ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης ο οποίος είπε ότι δυστυχώς δεν έρχονται τέτοια ιδρύματα στη περιοχή μας, αφού προτιμούν την Αθήνα.

«Θα βοηθήσω και εγώ με τις γνωριμίες μας για να έρθουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Πάτρα, κάτι που θα στηρίξει ποικιλοτρόπως στην οικονομία σας» είπε με νόημα η Ντόρα Μπακογιάννη.
