Σοκάρει μαρτυρία για την αντίδραση του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο, στην Αρτέμιδα. Τι «έδειξε» το αλκοτέστ.

Η πρώτη αντίδραση του οδηγού μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα ΒΙΝΤΕΟ
01 Δεκ. 2025 8:53
Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα, με θύμα 24χρονο  και τραυματίες τη μητέρα, την αδελφή και την κοπέλα του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα σήμερα Δευτέρα 1/12/2025, κατηγορούμενος μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Τα βίντεο που έχουν καταγράψει το δυστύχημα είναι σοκαριστικά, καθώς το όχημα φαίνεται να κινείται με υπερβολική ταχύτητα εντός κατοικημένης περιοχής.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από το βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα, χτυπά αρχικά ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια «καρφώνεται» πάνω στην οικογένεια, η οποία έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Ο 24χρονος εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και σκοτώθηκε ακαριαία μπροστά στη μητέρα, την αδελφή και τη σύντροφό του. Η νεαρή γυναίκα, 21 ετών, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και χθες το βράδυ υπεβλήθη σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση στο ΚΑΤ για την αποκατάσταση ανοιχτού κατάγματος στην κνήμη. Παραμένει στη ΜΕΘ με τραύματα και στο κεφάλι, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάστασή της.

Από τον 29χρονο λήφθηκε αιματολογικό δείγμα για τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς το αλκοτέστ δεν έδειξε ο 29χρονος να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Σημειώνεται πως διερευνάται το ενδεχόμενο χρήσης άλλων ουσιών, καθώς στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Παράλληλα, έχει καταγραφεί και δεύτερη εμπλοκή του σε σοβαρό τροχαίο το 2020.

Ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του είχε έρθει από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, η οποία πλέον δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η προανάκριση της Τροχαίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σήμερα αναμένονται κρίσιμες εξελίξεις με την παράσταση του οδηγού ενώπιον του εισαγγελέα.

Κάτοικος της περιοχής, που πετάχτηκε έξω με τον θόρυβο που προκάλεσε το αυτοκίνητο, του 29χρονου όταν έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημα, είπε ότι ο δράστης του τροχαίου δυστυχήματος αντιδρούσε σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

«Άκουσα θόρυβο και βγήκα έξω. Ζητούσαν κάποιον να ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήξερα, και πήγα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Είχαν ήδη κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει… Είδα την κοπέλα την άλλη, την κρατούσαν στα χέρια. Είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της. Όλοι υποστήκαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά» είπε αρχικά η γυναίκα που έσπευσε στο σημείο στα πρώτα λεπτά του δυστυχήματος.

«Αυτό που ήταν σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης του είπε “έχεις σκοτώσει άνθρωπο”, αυτός είπε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”. Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Τον είδα μια χαρά (σ.σ.: δεν ήταν σε κατάσταση μέθης). Δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε, ερχόταν, κοίταζε το αυτοκίνητό του να δει τι ζημιά έχει πάθει… Δεν γνωρίζω αν ήταν σε σοκ ή σε άλλη κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε σοκ εκτός από αυτόν. Δεν ήξερα ποιος ήταν, μετά μου είπαν ποιος είναι και τον κατάλαβα…» είπε η αυτόπτης μάρτυρας».

«Λυπάμαι, συγγνώμη» λέει η μητέρα του 29χρονου

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» τόνισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», είπε η μητέρα του 29χρονου.

