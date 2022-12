Η «πρώτη» χριστουγεννιάτικη κάρτα του βασιλιά Καρόλου

Την πρώτη κάρτα Χριστουγέννων με τον νέο βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, Κάρολο, έδωσαν στη δημοσιότητα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Στην κάρτα φιγουράρουν χαμογελαστοί ο Κάρολος και η Καμίλα. Το καρέ τράβηξε ο φωτογράφος Σαμ Χουσέιμ στους αγώνες Braemar της Σκωτίας στις 3 Σεπτεμβρίου, μόλις πέντε ημέρες πριν το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η φωτογραφία ήταν επιλογή του ίδιου του βασιλιά, που τη στιγμή λήψης του στιγμιότυπου ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας.

Αυτά τα Χριστούγεννα είναι τα πρώτα χωρίς τη βασίλισσα Ελισάβετ που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 χρόνων στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά από 70 χρόνια στον βρετανικό θρόνο.

🎄✉️ We’re pleased to share this year’s Christmas Card from The King and The Queen Consort.

📸 @samhussein, taken at the Braemar Games in September 2022. pic.twitter.com/Dzpqf62TWf

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 11, 2022