Η πρώτη φωτογραφία από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb – Πώς ήταν το σύμπαν πριν 13 δισ. χρόνια – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, δημοσίευσε τη Δευτέρα την πρώτη φωτογραφία από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA – μια εικόνα ενός σμήνους γαλαξιών που αποκαλύπτει την πιο λεπτομερή εικόνα του πρώιμου σύμπαντος που έχει δει ποτέ.

Η πρώτης εικόνας υψηλής ανάλυσης του Webb ήρθε την παραμονή μιας μεγαλύτερης αποκάλυψης φωτογραφιών και φασματογραφικών δεδομένων που η NASA σχεδιάζει να παρουσιάσει την Τρίτη στο Goddard Space Flight Center στο Μέριλαντ.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε από τον Μπάιντεν και τον επικεφαλής της NASA Μπιλ Νέλσον δείχνει το 4,6 δισεκατομμύρια ετών σμήνος γαλαξιών που ονομάζεται SMACS 0723, του οποίου η συνδυασμένη μάζα λειτουργεί ως «βαρυτικός φακός», παραμορφώνοντας το διάστημα για να μεγεθύνει πολύ το φως που προέρχεται από πιο μακρινούς γαλαξίες πίσω του, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Τουλάχιστον ένα από τα αχνά, παλαιότερα χαρακτηριστικά φωτός που εμφανίζονται στο «φόντο» της φωτογραφίας – μια σύνθεση εικόνων διαφορετικών μηκών κύματος φωτός – χρονολογείται πριν από περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια χρόνια, είπε ο Νέλσον. Αυτό το κάνει μόλις 800 εκατομμύρια χρόνια νεότερο από τη Μεγάλη Έκρηξη, το θεωρητικό σημείο ανάφλεξης που έθεσε σε κίνηση τη διαστολή του γνωστού σύμπαντος πριν από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022