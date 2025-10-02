Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση παρούσα στα κρίσιμα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, με όλους τους συναρμόδιους φορείς, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό του μηχανισμού και τη βέλτιστη προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας συμμετείχε ενεργά δια του Προέδρου της κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, στη σύσκεψη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση είναι παρούσα στα κρίσιμα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά την τοποθέτησή του στην σύσκεψη επεσήμανε:

«Είναι σημαντικό που αυτή η σύσκεψη γίνεται την ώρα που πρέπει και πριν μπούμε στην καρδιά του χειμώνα. Είναι επίσης σαφές ότι οι Δήμοι θα κάνουν και πάλι όσα απαιτούνται, προκειμένου να κρατήσουν τις πόλεις τους καθαρές. Ακόμη και αν η διοικητική ευθύνη για τον καθαρισμό των φρεατίων και των δικτύων, ανήκει στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, εμείς, από αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλουμε διαρκώς στους καθαρισμούς».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της απομάκρυνσης εμποδίων από ρέματα και ποτάμια:

«Είναι σημαντικό στα ρέματα και τα υδατορέματα, όπως και στα ποτάμια, να απομακρύνεται κάθε εμπόδιο που μπορεί να προκαλέσει πλημμυρικό φαινόμενο. Ακόμη και αν υπάρχει πολιτικό κόστος, αυτό πρέπει να μην λαμβάνεται υπόψη. Όταν για παράδειγμα έχει χτιστεί μια στάνη σε ρέμα ή ποτάμι, που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο και να απειλήσει ζωές, πρέπει με συνοπτικές διαδικασίες να απομακρύνεται».

Τέλος, απευθυνόμενος στον Υπουργό, ο κ. Κυρίζογλου ζήτησε συνάντηση του Προεδρείου της ΚΕΔΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, «ώστε να γίνει απολογισμός, να εντοπιστούν προβλήματα που προέκυψαν και να επιλυθούν έγκαιρα ενόψει της επόμενης».

Συμμετοχές στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε και μέσω τηλεδιάσκεψης, μετείχαν:

● Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Τουρνάς

● Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, κ. Κώστας Κατσαφάδος

● Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Παπαευσταθίου

● Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής, κ. Πέτρος Καμπούρης

● Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας

● Ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Μαρκουλάκης

● Ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας

● Ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Χρήστος Πλατάς

● Ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Κοσμίδης

● Ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας

● Υψηλόβαθμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος

● Ο εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ, Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών & Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας

● Ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης

● Οι Περιφερειάρχες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης

● Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, κ. Βλάσσης Σιώμος

● Εκπρόσωποι των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας

● Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Αναστάσιος Μάνος

● Ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων του ΑΔΜΗΕ, κ. Γιάννης Μανιάτης

● Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κ. Χαράλαμπος Σαχίνης

● Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ, κ. Γιώργος Μαρινάκης

● Ο Γενικός Διευθυντής Ε.Α.Γ.Μ.Ε., κ. Διονύσιος Γκούτης

● Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νέας Οδού & Αττικής Οδού, κ. Ροδιακός Αντωνακόπουλος

● Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, κ. Κώστας Παπανδρέου

● Ο Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Μορέας Οδού, κ. Αλέξανδρος Παναγάκος

● Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Γέφυρας Ρίου, κ. Θεόδωρος Κουτσογούλας

● Ο εκπρόσωπος της Εγνατίας Οδού, κ. Θανάσης Τσαλτσάνογλου

● Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αιγαίου Οδού, κ. Δημήτρης Μανδαλώζης

Η σύσκεψη κατέδειξε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την αποφασιστικότητα της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης να συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

