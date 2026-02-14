Η ΡΑΣ καλεί ΟΣΕ και Hellenic Train σε συνεννόηση για τον Οδοντωτό: Ωρα αποφάσεων

Η τουριστική γραμμή-σύμβολο του Πηλίου αναστέλλει για ενάμιση μήνα τη λειτουργία της, με μοναδική εξαίρεση το τριήμερο της Αποκριάς. Η Hellenic Train ανακοίνωσε χθες ότι από σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου διακόπτονται τα σαββατοκυριακάτικα δρομολόγια του θρυλικού «Μουτζούρη», επικαλούμενη έκτακτες επιχειρησιακές ανάγκες.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον προβληματισμό και για τον Οδοντωτό Διακοπτού – Καλαβρύτων, όπου τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βλαβών και καταπτώσεων βράχων έχουν δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητας. Το επεισόδιο της 11ης Φεβρουαρίου με την ακινητοποίηση δύο συρμών, αλλά και η χθεσινή πτώση βράχων στη γραμμή, αναζωπυρώνουν τα σενάρια για μια ακόμα μείωση δρομολογίων ή ακόμη και για προσωρινή αναστολή τους, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι έχει εισηγηθεί η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Οι Δήμοι Καλαβρύτων και Αιγιαλείας συγκάλεσαν χθες έκτακτες συνεδριάσεις των δημοτικών τους συμβουλίων και αποφάσισαν να κινηθούν νομικά, κάνοντας λόγο για συστηματική απαξίωση ενός ιστορικού μέσου που επί 130 χρόνια λειτουργούσε αδιάλειπτα. Στο στόχαστρο τίθεται τόσο η Hellenic Train όσο και η εποπτεία από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Από την πλευρά της, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δηλώνει αναρμόδια ως προς την επίβλεψη της ασφάλειας των τουριστικών γραμμών, καλώντας τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train σε διάλογο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης ή και αναστολής των δρομολογίων, μέχρι να διασφαλιστεί η προστασία και η εξυπηρέτηση των επιβατών.

Η ΡΑΣ κάλεσε ΟΣΕ και Hellenic Train: Δηλώνει αναρμόδια και προτείνει μείωση ή αναστολή δρομολογίων

Νέα προβλήματα καταγράφηκαν χθες στον Οδοντωτό σιδηρόδρομο Διακοπτού – Καλαβρύτων, με την πτώση βράχου που είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή των δρομολογίων. Το περιστατικό ήρθε ως συνέχεια της βλάβης που σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, όταν η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό) ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των Νιαμάτων.

Το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τις χρόνιες δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη γραμμή, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και σε επίπεδο τροχαίου υλικού. Στο πλαίσιο αυτό, και μετά τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών φορέων, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) αναφέρει ότι έχει απευθυνθεί εγγράφως προς τη HELLENIC TRAIN (έγγραφο 3380/30.10.2025), ζητώντας τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου. Στα μέτρα που έχουν τεθεί στο τραπέζι περιλαμβάνονται ακόμη και η μείωση ή η προσωρινή αναστολή δρομολογίων, εφόσον δεν μπορεί να διασφαλιστεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσιών.

Παράλληλα, η ΡΑΣ επισημαίνει ότι, βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/798 και του εθνικού νόμου 4632/2019, οι υποδομές και τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για τοπική, ιστορική ή τουριστική χρήση δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της, ως Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, αλλά στον διαχειριστή υποδομής και στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο δίκτυο. Η ΡΑΣ προσθέτει πως έχει προταθεί η θέσπιση ειδικού πλαισίου λειτουργίας για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, με καθορισμό σαφών απαιτήσεων ασφάλειας, διαδικασία που ακόμη εκκρεμεί.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, η ΡΑΣ έχει προγραμματίσει συνάντηση εργασίας με τον διαχειριστή υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, και τη Hellenic Train, με στόχο τον καθορισμό άμεσων παρεμβάσεων και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Παρέμβαση Φαρμάκη – Επιστολή στην Hellenic Train

Αμεσες ενέργειες για την απρόσκοπτη λειτουργία του οδοντωτού σιδηροδρόμου ζητά ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Hellenic Train Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ρομπέρτο Ρικάουντο.

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι ο Οδοντωτός «αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας, προσελκύοντας διαχρονικά επισκέπτες», παρατηρεί ότι «αυτός ο «θησαυρός», εδώ και καιρό απαξιώνεται, αντιμετωπίζοντας πολλά και σημαντικά προβλήματα» κι επισημαίνει ότι «η ζημία που υφίσταται η τοπική οικονομία, καθώς και η ζημία που υφίσταται η φήμη του Οδοντωτού, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε».

Με την παρέμβασή του, ο περιφερειάρχης ζητά να επανέλθουν τα δρομολόγια της γραμμής που έχουν μειωθεί, αλλά και αποκατασταθούν τα προβλήματα των συρμών ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής.

Νομικές ενέργειες από Καλάβρυτα και Αιγιάλεια: Οι δήμοι στην αντεπίθεση

Τα δημοτικά συμβούλια Καλαβρύτων και Αιγιαλείας που συνεδρίασαν εκτάκτως χθες, αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον οδοντωτό σιδηρόδρομο, κάνοντας λόγο για συστηματική απαξίωση εκ μέρους της Hellenic Train, για μη τήρηση της σύμβασης και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν δίνει καμία επαρκή εξήγηση για τη μείωση των δρομολογίων σε δύο, παρότι –όπως είπε– η σύμβαση προβλέπει τρία ζεύγη καθημερινά και πέντε τα σαββατοκύριακα, κάτι που φαίνεται ότι αγνοεί και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών.

Παρά την επαναφορά τρίτου δρομολογίου τα Χριστούγεννα, αυτό διακόπηκε εκ νέου στις αρχές Ιανουαρίου. Επικαλέστηκε μάλιστα απάντηση του υφυπουργού στις 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την οποία η τροποποιημένη σύμβαση μεταξύ κράτους και διαχειριστή, δεν μεταβάλλει τον συνολικό αριθμό δρομολογίων και προβλέπει αυστηρότερα μέτρα συντήρησης και μεγαλύτερες αποζημιώσεις.

Στον Δήμο Καλαβρύτων κάνουν λόγο για ανυπολόγιστη ζημιά στην τοπική οικονομία και στον τουρισμό, μετά από πολύωρες καθυστερήσεις, μηχανικές βλάβες και επαναλαμβανόμενες καταπτώσεις βράχων. Καταγγέλλουν δραστική μείωση τεχνικού προσωπικού στο μηχανοστάσιο του Διακοπτού και καθυστερήσεις σε έργα θωράκισης που είχε αναλάβει να υλοποιήσει ο ΟΣΕ και το υπουργείο Υποδομών, παρά τις εξαγγελίες για χρηματοδότηση παρεμβάσεων.

Στο δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας, η απόφαση για νομικές ενέργειες ελήφθη με τις ψήφους της πλειοψηφίας, καθώς οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης διαφώνησαν και αποχώρησαν, ζητώντας να συνεχιστεί η πολιτική πίεση αντί της δικαστικής σύγκρουσης.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος τόνισε ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, η κοροϊδία έχει ξεπεράσει κάθε όριο και η υπομονή μας έχει εξαντληθεί όπως και η καλή μας πίστη. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, ο Οδοντωτός θα απαξιωθεί πλήρως μαζί με την ταυτότητα και ιστορία του».

Οι δύο δήμοι εξετάζουν πλέον συντονισμένες ενέργειες, με στόχο –όπως δηλώνουν– τη διασφάλιση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της συνέχισης λειτουργίας ενός ιστορικού σιδηροδρόμου που θεωρούν αδιαπραγμάτευτο για την ταυτότητα της περιοχής.

