Η Ρωσία θα κάνει ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο – Σπάνια ενημέρωση του Ρώσου Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων στον Αμερικανό ομόλογό του

Με φόντο την επίθεση μεγάλης κλίμακας και την προέλαση των αντικαθεστωτικών δυνάμεων στη Συρία, η Ρωσία πραγματοποίησε ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας πολεμικά πλοία με υπερηχητικούς πυραύλους.

Τα ναυτικά γυμνάσια που έκανε η Ρωσία προχθές Τρίτη (03.12.2024) με ορμητήριο τη ναυτική βάση του Ταρτούς, στη δυτική Συρία, ερμηνεύθηκαν από τους αναλυτές ως «μήνυμα» στήριξης στο καθεστώς Άσαντ, λόγω των συγκρούσεων με τις αντικυβερνητικές δυνάμεις.

Ωστόσο, σήμερα το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αποκάλυψε ότι η Μόσχα είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ για τα στρατιωτικά γυμνάσια στην ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά «επεισόδια».

Η ενημέρωση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των αρχηγών των επιτελείων των δύο χωρών, του στρατηγού Βαλέρι Γκεράσιμοφ και του στρατηγού της Πολεμικής Αεροπορίας Τσαρλς Μπράουν.

«Οι πληροφορίες αυτές δόθηκαν προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά επεισόδια σε σχέση με την παρουσία πλοίων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ κοντά στη ρωσική περιοχή ασκήσεων», αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε χθες Τετάρτη (04.12.2024) ότι η σπάνια συνομιλία μεταξύ των δύο κορυφαίων αξιωματούχων είχε πραγματοποιηθεί την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο Γκεράσιμοφ τηλεφώνησε στον Μπράουν στις 27 Νοεμβρίου και τον προειδοποίησε για τις επερχόμενες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων από ρωσικά πλοία στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Στις 3 Δεκεμβρίου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε δημοσίως ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στην ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Γκεράσιμοφ είπε επίσης στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η δοκιμή του νέου πυραύλου, τον οποίο το Κρεμλίνο ονομάζει Oreshnik, είχε σχεδιαστεί πολύ πριν η κυβέρνηση Μπάιντεν επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους ATACMS εναντίον στόχων σε ρωσικό έδαφος.

Contrary to reports claiming an evacuation of Russian Navy forces from the Tartous base in Syria, purportedly as a result of the takeover of Aleppo city and areas in Hama countryside by terrorist factions and militias led by HTS, Russia’s MoD announced today that its naval forces… pic.twitter.com/vpWBGDFf6T

— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) December 3, 2024