Η Ρωσία υποστηρίζει ότι δημιούργησε εμβόλιο κατά του καρκίνου

Εμβόλιο για την καταπολέμηση όλων των μορφών του καρκίνου υποστηρίζουν ότι ανέπτυξαν επιστήμονες από τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Ειδικότερα, ογκολόγοι και επιδημιολόγοι από το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Gamaleya, ισχυρίζονται ότι ανέπτυξαν ένα εμβόλιο τύπου mRNA το οποίο χορηγείται σε πάσχοντες από τη νόσο και τους δίνει τη δυνατότητα από τη μία να μειώσουν σε μικρό χρονικό διάστημα τους κακοήθεις όγκους σε ποσοστό που ξεπερνά το 70% του αρχικού μεγέθους και σε δεύτερο χρόνο να δώσουν τα απαραίτητα «εργαλεία» στον οργανισμό ώστε αφενός να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα και αφετέρου να τα καταστρέφει.

Παρά το γεγονός πως η δημοσίευση της σχετικής έρευνας έγινε στις 14 Δεκεμβρίου το υπουργείο Υγείας της Ρωσίας προχώρησε σήμερα στις σχετικές ανακοινώσεις με τον Διευθυντή του Ρωσικού Κέντρου Έρευνας και ακτινολογίας Andrey Kaprin να τονίζει πως το συγκεκριμένο εμβόλιο θα μπει στην παραγωγή από το 2025 και θα χορηγηθεί στους Ρώσους πολίτες δωρεάν.

Σημειώνεται πως ένας από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στις έρευνες και την υλοποίηση του εμβολίου, ο Αλεξάντρε Γκίντσμπεργκ, μίλησε στο ρωσικό δίκτυο RT από την Αγία Πετρούπολη υπογραμμίζοντας πως το εμβόλιο λειτουργεί ενάντια στους περισσότερους τύπους καρκίνου και επί της ουσίας είναι διαφορετικό για κάθε ασθενή.

Το εμβόλιο έχει δώσει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα στις πρώτες του δοκιμές σε ασθενείς και το ρωσικό υπουργείο Υγείας άναψε το πράσινο φως για τη μαζική παραγωγή του. Στη Ρωσία μόνο το 2022 περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι διαγνώστηκαν με κάποια επιθετική μορφή καρκίνου.

