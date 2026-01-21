Η Σενεγάλη κατακτά έναν τρομερό τελικό!

Η Σενεγάλη οδηγείται στην κατάκτηση του AFCON, αντιμετωπίζοντας το Μαρόκο στον πιο αξέχαστο τελικό που έχουμε δει έως και σήμερα. Η ομάδα του Παπέ Τιαό έδειξε από τα πρώτα λεπτά του τελικού πως δεν έφτασε τυχαία μέχρι εδώ, καθώς στο πρώτο μέρος ήταν πολύ απειλητική και θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ. Από την άλλη, η ομάδα του Μαρόκο έπειτα από την ανάπαυλα παρουσίασε άλλη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησε ευκαιρίες παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο ανά διαστήματα δίχως όμως να είναι αποτελεσματικές, διότι απέναντι της βρήκε τον εξαιρετικό σε όλο το τουρνουά Εντουάρντ Μεντί.

Εχοντας χάσει καλές ευκαιρίες και οι δύο ομάδες, φτάνουμε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Σε αυτό το χρονικό σημείο η Σενεγάλη σκοράρει αλλά το γκολ της ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ. Οι διαμαρτυρίες από τον πάγκο των τυπικά γηπεδούχων για την απόφαση του διαιτητή από την Λ.Δ. Κονγκό ήταν πολύ έντονες και με το δίκιο τους, καθώς έχουμε δει και σε άλλα τουρνουά ότι τέτοια είδους αλληλότραβήγματα δεν σφυρίζονται. Επειτα από μερικά λεπτά κερδίζει πέναλτι ο Μπραχίμ Ντίαζ, ύστερα από την άμεση παρέμβαση του VAR. Η Σενεγάλη διαμαρτύρεται και πάλι, αλλά με λάθος τρόπο, διότι μετά ο προπονητής της ομάδας Παπέ Τιαό φωνάζει τους παίκτες του να αποχωρήσουν για τα αποδυτήρια. Να σημειωθεί πως και η Τανζανία όπως και η Νιγηρία, προηγούμενοι αντίπαλοι του Μαρόκο, εξέφρασαν από τη μεριά τους τα παράπονα για την διαιτησία, καθώς όπως όλοι είδαμε σε όλες τις αναμετρήσεις οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης είχαν μία ευνοϊκή διαιτησία. Την γρήγορη απόφαση του τεχνικού των Σενεγαλέζων δεν την δέχτηκαν όλοι και κυρίως δεν την δέχτηκε η «σημαία» της ομάδας Σαντιό Μανέ, ο οποίος κάνει τρομερές προσπάθειες, ώστε να συνεχιστεί ο τελικός, καθώς καλούσε και έτρεχε να ξαναφέρει τους συμπαίκτες του εντός του αγωνιστικού χώρου.

Οι άνθρωποι της ομάδας και ο Μανέ, ο οποίος ήταν και λόγος που ολοκληρώθηκε ο τελικός, σκεφτόταν πως αν δεν ολοκληρωθεί ο τελικός η εθνική ομάδα τους θα εξέθετε κάποιες ποινές και ίσως μία από αυτή θα ήταν ο αποκλεισμός τους από το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που ήδη έχουν προκριθεί. Τελικά έπειτα από πολλά λεπτά συζητήσεων επέστρεψαν όλοι. Ο Μπραχίμ Ντίαζ που κερδίζει το πέναλτι, είναι και ο ίδιος που το εκτελεί. Η εκτέλεση του δεν ανταποκρίνεται στην κλάση του και αποδεικνύεται μοιραία, τόσο για τον ίδιο όσο και για την εθνική ομάδα της χώρας του, καθώς επιλέγει να εκτελέσει με «Πανένκα», όμως ο τερματοφύλακας των Σενεγαλέζων τον έχει καταλάβει και μπλοκάρει με ευκολία.

Ο αξέχαστος αυτός τελικός δεν τελειώνει εδώ. Έχουμε μπει στην παράταση και το λάθος του τεχνικού Ουαλίντ Ρεγκραγκί να αλλάξει τον Ελ Καμπί με με τον Ελ Νεσίρι κατά την διάρκεια του αγώνα καταλήγει να είναι μια τραγική κίνηση, μιας και ο σέντερ φορ που αγωνίζεται στην Τουρκία δεν βοηθά καθόλου την ομάδα του. Η Σενεγάλη βρίσκει το χρυσό γκολ στην διάρκεια της παράτασης με μία οβίδα του Πάπε Γκέιγ και παγώνει ένα ασφυκτικά γεμάτο μαροκινούς φιλάθλους γήπεδο. Ο τελικός έληξε και η εθνική ομάδα της Σενεγάλης προσθέτει στην τροπαιοθήκη της το δεύτερο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Αυτός ο τελικός θα μείνει στην ιστορία ως τον πιο αξέχαστο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, λόγω του ότι η Σενεγάλη αποχωρεί από το γήπεδο, επιστρέφει και φτάνει στην κατάκτηση σε έναν τρομερό τελικό, τον οποίο άξιζε απόλυτα με βάση την εικόνα που παρουσίασε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο σπουδαστής αθλητικής δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας Ζώης-Παναγιώτης Κολτσίδας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



