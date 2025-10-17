Η σκόνη επιστρέφει: Διπλό κύμα από τη Σαχάρα “πνίγει” τη χώρα – Πού θα βρέξει και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία

Ένα νέο κύμα αφρικανικής σκόνης κάνει την εμφάνισή του από το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο να προειδοποιεί για δύο διαδοχικά επεισόδια μεταφοράς σκόνης που θα επηρεάσουν τη χώρα, αρχικά το Σάββατο και στη συνέχεια τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, όπου αναμένεται το πιο ισχυρό φαινόμενο.

Ο κ. Λαγουβάρδος, με ανάρτησή του στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά «Η σκόνη κοντά μας ξανά», δημοσιεύοντας διαδραστικό χάρτη που δείχνει τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ολόκληρη η Ελλάδα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα θα βιώσει δύο 24ωρα έντονης σκόνης, που θα επηρεάσει την ορατότητα και θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα.

Τα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας αναμένονται να δεχθούν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σωματιδίων, ενώ η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου θα είναι ανάμεσα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Παράλληλα, ο καιρός θα παραμείνει βροχερός, με τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ.



«Η σκόνη κοντά μας ξανά» – Η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου

«Η σκόνη κοντά μας ξανά. Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόγνωση μεταφοράς ερημικής σκόνης, σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEΟ. Το πρώτο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης αναμένεται το Σάββατο 18/10 και το δεύτερο (και πιθανόν πιο ισχυρό) τη Δευτέρα 20/10», ανέφερε ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Καιρός ανά περιοχή

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν ισχυρές στην Κέρκυρα, τους Παξούς και τα νησιά του Ιονίου.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων στα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 5 έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, εξασθενούμενοι από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 22-25°C στα νότια και τα νησιά, ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 21°C.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή 19-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 20-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 21-10-2025

Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

