Η στιγμή που ιρανικοί πύραυλοι χτυπούν την βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ΒΙΝΤΕΟ

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται ολόκληρη η Μέση Ανατολή, καθώς η κοινή επιχείρηση Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν έχει προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις σε πολλές χώρες της περιοχής.

Πέρα από την Τεχεράνη, εκρήξεις ακούστηκαν στο Αμπού Ντάμπι, στη Ντόχα, καθώς και σε περιοχές του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Στη Βαγδάτη, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν σε αεροπορικά πλήγματα που φέρονται να στόχευσαν το αρχηγείο της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής αλ Χασντ αλ Σάαμπι (Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης).

Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy’s 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

Την ίδια ώρα, οι σειρήνες σε Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν να ηχούν, ενώ αξιωματούχος του Κατάρ δήλωσε στο Reuters ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα της χώρας κατέρριψαν πύραυλο που προερχόταν από ιρανικό έδαφος.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτοικοι ανέφεραν εκρήξεις στο Αμπού Ντάμπι, με τις αρχές να έχουν ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο εναέριος χώρος της χώρας έκλεισε μερικώς και προσωρινά για προληπτικούς λόγους.

Iran hits U.S. 5th Fleet Naval headquarters in Bahrain. pic.twitter.com/7Z68kvpbQ7 — NewsWire (@NewsWire_US) February 28, 2026

Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να καταγράφουν πλήγμα στη βάση του 5ου Στόλου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα.

Οι εξελίξεις παραμένουν ρευστές, ενώ οι πληροφορίες μεταβάλλονται διαρκώς, εν μέσω φόβων για περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή.

