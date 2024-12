Η στιγμή της ουκρανικής έκρηξης που σκότωσε Ρώσο αντιστράτηγο ΒΙΝΤΕΟ

Νέο σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στην οποία σκοτώθηκε ο Ρώσος αντιστράτηγος, Ιγκόρ Κιρίλοφ, στη Μόσχα, μαζί με τον βοηθό του.

Ο επικεφαλής των δυνάμεων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής άμυνας της Ρωσίας, μαζί με τον βοηθό του, σκοτώθηκαν σήμερα στη ρωσική πρωτεύουσα από βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι.

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.

The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA

— KyivPost (@KyivPost) December 17, 2024