Η σύγκριση της στέψης του Καρόλου και της Ελισάβετ

Σχεδόν 70 χρόνια χωρίζουν τη στέψη του βασιλιά Καρόλου από εκείνη της μητέρας του. Δυο τελετές, με αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές.

Το BBC δημιούργησε ένα βίντεο που περιλαμβάνει πλάνα από σημαντικές στιγμές της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου και εκείνης της βασίλισσας Ελισάβετ, για χάρη της σύγκρισης δύο δύο ιστορικών ημερών για τη Βρετανία.

Watch the King's Coronation side by side with his mother's https://t.co/BAcsRP8HNT

— BBC News (UK) (@BBCNews) May 7, 2023