Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ελένη Κοτίνη – Τσιάλτα στο Πολύεδρο

Το Σάββατο 6/12/2025 από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, θα βρίσκεται στο Πολύεδρο, στην Πάτρα, η συγγραφέας Ελένη Κοτίνη- Τσιάλτα, με αφορμή την επανέκδοση του παιδικού βιβλίου της «Η γιαγιά μου η μάγισσα», από τις εκδόσεις Πατάκη.

«Μιλάμε για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, μοιραζόμαστε ιστορίες και φτιάχνουμε κάρτες με χριστουγεννιάτικες ευχές για να τους προσφέρουμε.

Σας περιμένουμε για γνωριμία και συζήτηση με την συγγραφέα Ελένη Κοτίνη-Τσιάλτα το πρωινό του Σαββάτου», αναφέρεται στην πρόσκληση.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Πόση χαρά κρύβει η ελευθερία; Και πώς νιώθεις όταν κάτι που αγαπάς μένει πίσω; Γλυκαίνει ο χρόνος τις χαμένες φιλίες; Μπορεί η τεχνολογία να απαλύνει τη μοναξιά; Τι γίνεται όταν τα μονοπάτια ονειρεύονται να ταξιδέψουν; Και τα χρώματα; Μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί τους; Δεν είναι δύσκολο να γίνει κανείς μάγος ή μάγισσα. Ειδικά όταν έχει εγγόνια. Τότε όλα τα παραπάνω βρίσκουν απάντηση. Και τότε οι ιστορίες αυτής της συλλογής γίνονται πέρα για πέρα αληθινές…

Η Ελένη Κοτίνη-Τσιάλτα γεννήθηκε στη Ναύπακτο. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία και Ιταλική Γλώσσα. Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Ωδείου. Ξεκίνησε γράφοντας ιστορίες βραχείας φόρμας για την τηλεοπτική εκπομπή «Χιλιοποδαρούσα». Συνεργάστηκε με το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών, εφαρμόζοντας το βιωματικό «Εργαστήρι γλωσσοπλαστικής» της.

Τα βιβλία της «Η γιαγιά μου η μάγισσα, «Το βουνό που ψήλωνε συνέχεια», «Το μεγάλο βιβλίο των δεινοσαύρων», «Το ρολόι με τις 13 ώρες», «Η ροδιά και ο χιονάνθρωπος», «Οι ιστορίες τσέπης» και «Φωτογραφίζοντας το καλοκαίρι» έχουν βραβευθεί από το Ελληνικό Τμήμα της IBBY και τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά.

Έχει γράψει επίσης τα βιβλία «Το αστέρι που ακολούθησε τους μάγους» και «Ένα κουβάρι μυστικά» και έχει μεταφράσει το μυθιστόρημα «Φύγαμε!» της Caroline Bongrand (εκδ. Φυτράκη).

Διηγήματά της περιλαμβάνονται σε διάφορες συλλογές και σε ομαδικές εκδόσεις.

