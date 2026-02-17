Η...ταυτότητα και η δίωξη στην 36χρονη τραγουδίστρια που έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ στο Κολωνάκι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα σε βάρος της 36χρονης τραγουδίστριας που παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Η δίωξη είναι για δυο πλημμελήματα και συγκεκριμένα για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Χάθηκε 17χρονο παλικάρι στην άσφαλτο της Πάρου

Η κατηγορούμενη παραπέμπεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί με το αλκοόλ στο αίμα της να έχει μετρηθεί στο 0,83 mg/l.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης, ότι η 36χρονη, η οποία είναι τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κλεομένους όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 36χρονη κατευθυνόταν προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 36χρονη, το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l.

Ακολούθησε και δεύτερη αλκοολομέτρηση στην οποία το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε ήταν 0,83 mg/l.

Η 36χρονη συνελήφθη, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

