Η τέχνη έσπασε τα νεύρα του: Viral πτώση Ιταλού πολιτικού πάνω σε βιτρό του 1932 ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Palazzo Piacentini στη Ρώμη, όταν ο Εμανουέλε Κανί, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Σαρδηνίας, έχασε την ισορροπία του κατεβαίνοντας τη μεγάλη μαρμάρινη σκάλα του κτιρίου και έπεσε με φόρα πάνω σε βιτρό του 1932, έργο του διάσημου καλλιτέχνη Mario Sironi.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου. Στις εικόνες, ο πολιτικός φαίνεται να χάνει τα βήματά του, να προσπαθεί να ισορροπήσει και τελικά να καρφώνεται πάνω στο παράθυρο, προκαλώντας σοβαρές φθορές στο έργο “Carta del Lavoro”.

🤦‍♂️An Italian politician stumbled on a staircase and smashed a historic stained-glass window with his head Emanuele Cani, a member of the Sardinian city council, slipped inside Rome’s Palazzo Piacentini. The poor guy shattered the 1932 “Carta del Lavoro” stained-glass window by… pic.twitter.com/KuwalV3BZv — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2025



Οι παρευρισκόμενοι πάγωσαν, καθώς για λίγα εκατοστά ο Κανί δεν κατέληξε στο δρόμο, ενώ το βιτρό θρυμματίστηκε σε κομμάτια.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο πολιτικός υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και δήλωσε βαθιά μεταμέλεια για την καταστροφή του ιστορικού έργου τέχνης, που κοσμούσε το Palazzo Piacentini εδώ και 93 χρόνια.

Η ιταλική κυβέρνηση έχει ήδη κινητοποιήσει συντηρητές για να εκτιμήσουν την έκταση της ζημιάς και να δρομολογήσουν αποκατάσταση του έργου.

