Η θέση του Ισραήλ: Περιμένουμε από τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους ομήρους

Στον Ισραήλ περιμένουν η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς να επιστρέψει τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα (15/10/2025) κυβερνητικός εκπρόσωπος της χώρας.

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν ανακοίνωσαν προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών

Με βάση σχέδιο των ΗΠΑ, η Χαμάς άφησε ελεύθερους και τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους τη Δευτέρα (13/10), όμως μέχρι τώρα έχει επιστρέψει μόλις επτά τις 28 σορούς που αναμένονταν.

«Η Χαμάς… απαιτείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας» δήλωσε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου. «Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό και δεν θα φεισθούμε προσπαθειών μέχρι να επιστρέψουν οι πεσόντες όμηροί μας, μέχρι τον τελευταίο».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



