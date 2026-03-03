Η Θεσσαλονίκη πηγαίνει σε δημοψήφισμα και έχει λόγο – Η Πάτρα μπορεί να ακολουθήσει;

Οι Θεσσαλονικείς, για μείζον ζήτημα της πόλης τους έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Πρόκειται για τη μεταφορά της «έδρας» της ΔΕΘ λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σίνδου.

Χθες το πρωί ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της συμπρωτεύουσας παρέλαβε το σχετικό αίτημα, το οποίο συνοδευόταν από 23.000 υπογραφές δημοτών της Θεσσαλονίκης.

Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη του αιτήματος. Εν προκειμένω μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά μόνο για τη βούληση χιλιάδων Θεσσαλονικέων, οι οποίοι επιθυμούν για ένα σοβαρό ζήτημα της πόλης τους να δοθεί απάντηση με όρους αμεσοδημοκρατίας.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Σπεύδουμε, πάντως, να προλάβουμε τον σκεπτικισμό κάποιων. Η διενέργεια ενός δημοψηφίσματος δεν είναι απλή υπόθεση, ώστε με ευκολία και αβασάνιστα να αποφασίζεται κάτι τέτοιο. Σε παρόμοιες διαδικασίες υποκρύπτονται σκοπιμότητες και να διαστρεβλώνεται το νόημα τους και το πραγματικό τους ζητούμενο.

Τέτοιοι δε, κίνδυνοι υφίστανται περισσότερο όταν δεν υπάρχει σε μια χώρα κουλτούρα δημοψηφισμάτων και στην Ελλάδα όντως ισχύει κάτι τέτοιο, σε αντίθεση με άλλες μεγαλουπόλεις και χώρες της Ευρώπης. Στα καντόνια της Ελβετίας γίνονται συχνά-πυκνά δημοψηφίσματα. Το ίδιο και στη Γερμανία. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν στηθεί 4.000 διαφορετικές κάλπες δημοψηφισματικού χαρακτήρα. Σε ίδια επίπεδα κινούνται τα τοπικά δημοψηφίσματα στην Ιταλία.

ΑΠΟ ΤΟ 2014

Ο σχετικός ελληνικός νόμος ήταν «παγωμένος» μέχρι το 2024, κι ενώ εστερείτο κιόλας των σχετικών εφαρμοσμένων διατάξεων. Όμως, οι Θεσσαλονικείς παίρνουν την σκυτάλη στις μέρες μας κι αν η προσπάθειά τους ευοδωθεί θα αποτελέσει ιστορικό προηγούμενο που μπορεί να οδηγήσει σε θεσμική και πολιτική αλλαγή νοοτροπίας.

Σημειωτέον ότι το είχαν επιχειρήσει και το 2014. Τότε είχαν οργανώσει άτυπο «δημοψήφισμα για το νερό» και με ποσοστό 98% αντιτάχθηκαν στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΥΑΘ. Παρ’ ότι άτυπο το δημοψήφισμα, ή τότε κυβέρνηση σεβάστηκε την βούληση των Θεσσαλονικέων και ματαίωσε τον σχετικό διαγωνισμό.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Μπορεί η είδηση που προέρχεται από τη συμπρωτεύουσα να έχει ή ν’ αποκτήσει συνάφεια με την Πάτρα; Είναι προφανές το σκεπτικό μας. Αντιμετωπίζει και η πόλη μας σοβαρά προβλήματα ή διακατέχεται από «αναπάντητα» διλήμματα. Ένα απ’ όλα, ίσως το πιο σοβαρό, σχετίζεται με το παραλιακό μέτωπο. Η δημοτική αρχή Πελετίδη, επικαλούμενη προγραμματική της δέσμευση, θέλει όλος ο παραλιακός άξονας να είναι προσβάσιμος από τον λαό για αναψυχή του.

Υπάρχει όμως και μια λογική, διαφορετική, ισχυρή, διαφορετική αντίληψη και γίνεται όλο και πιο έντονα λόγος για περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης. Ο αντιφατικός δημόσιος διάλογος δεν έχει οδηγήσει πουθενά και απλώς παρακολουθούμε να επιμένει σε μια «στείρα πυγμή» η δημοτική αρχή. Δεν θα ήταν καλύτερο, όμως, να γίνει σεβαστή η βούληση του «κυρίαρχου λαού», στην οποία άλλωστε ομνύουν άπαντες;

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τροφή για σκέψη δίνουμε, έχοντας το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Το άρθρο 216 του Κώδικα των δήμων υφίσταται (Ν. 3463/2006). Αρκεί ληφθεί απόφαση από τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου. Εναλλακτικά, όπως έπραξαν οι Θεσσαλονικείς, φθάνει να είναι υπογεγραμμένο το σχετικό αίτημα υπογραφεί από το 10% των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Πάτρας.

Και μόνο σαν απόκτηση εμπειρίας, αξίζει να το σκεφθούμε….

