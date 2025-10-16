Η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό με σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο! ΒΙΝΤΕΟ

Η απόλυτη σταρ περασμένων δεκαετιών, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

16 Οκτ. 2025 20:50
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα υγείας για τη θρυλική ντ’ιβα Μπριζίτ Μπαρντό. Σε τέτοιο βαθμό που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το καταφύγιό της στο Σαιν-Τροπέ για να νοσηλευτεί στο Τουλόν, όπως αναφέρει σε σημερινό (16.10.2025) του δημοσίευμα το Nice Matin.

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο, η Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται εδώ και τρεις εβδομάδες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean αλλά η είδηση έγινε γνωστή μόλις τώρα. Η απόλυτη σταρ περασμένων δεκαετιών, υποβλήθηκε σε «χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας».

Το δημοσίευμα αναφέρει μάλιστα πως η κατάστασή της παραμένει ανησυχητική.

Η 91χρονη είναι ένας μύθος της 7ης τέχνης, σύμβολο της εποχής της, έχει στο ενεργητικό της περίπου 45 ταινίες και πάνω από 70 τραγούδια σε 21 χρόνια καριέρας.

Από το 1973, αφιερώνεται στο ίδρυμά της, που προασπίζει τα δικαιώματα των ζώων. Τον Σεπτέμβριο, ξεκίνησε μια ευρεία εκστρατεία υπέρ της υιοθεσίας.

Πριν από μερικές εβδομάδες, κυκλοφόρησε το BBcédaire, ένα βιβλίο που μοιάζει με ημερολόγιο και γράφτηκε μεταξύ 2020 και 2025.
