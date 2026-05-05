Η Θύελλα το παλεύει για παραμονή στη Γ’ Εθνική

Κοινή πρωτοβουλία έξι σωματείων προκειμένου να μην επικυρωθεί η βαθμολογία

Η Θύελλα το παλεύει για παραμονή στη Γ' Εθνική
05 Μάι. 2026 10:28
Pelop News

Η Θύελλα Πατρών ενημερώνει ότι συμμετέχει σε κοινή πρωτοβουλία έξι σωματείων της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, με αντικείμενο τη μη επικύρωση του υποβιβασμού των ομάδων που τερμάτισαν οριακά κάτω από τη γραμμή παραμονής.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, στο οποίο παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η επανεξέταση του ζητήματος.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνονται ασάφειες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία των play out, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ισονομίας μεταξύ των ομάδων.

Παράλληλα, τονίζεται ότι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ενδέχεται να προκύψουν κενές θέσεις στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, γεγονός που καθιστά εφικτή την κάλυψή τους από σωματεία που διαθέτουν οργανωτική και οικονομική επάρκεια.

Η Θύελλα Πατρών θα συνεχίσει να ενεργεί με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αξιοποιώντας κάθε θεσμικό μέσο, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του συλλόγου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Έλεγχοι σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα έφεραν συλλήψεις για ηρωίνη και παράνομη παραμονή
11:24 Για πέμπτη φορά ο τελικός στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
11:17 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: H μάχη για τα 300.000 vouchers – Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
11:14 Reuters: «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν πλήξει τα πυρηνικά του Ιράν»
11:11 Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:10 Η Δημοκρατία σε αναστολή
11:03 Αυτό είναι το νέο ΔΣ του ΣΕΒΑΣ
11:01 Σκιάθος: Το κόλπο με τους ασυνόδευτους σάκους πρόδωσε κύκλωμα με 13 κιλά ναρκωτικών
11:00 Τα πατίνια στο μικροσκόπιο μετά τα ατυχήματα ανηλίκων – Η Πάτρα βλέπει τα επόμενα «μπλόκα»
10:58 Κρήτη: Νέα δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά του Γούδουρα – Συνεχίζεται το μπαράζ σεισμών
10:53 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Ο Θάνος Χριστακόπουλος νέος Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής
10:53 Αντίδραση του Ιράν κατά των ΗΠΑ για επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ
10:47 Λυκοθανάση: “Θα παίξει ρόλο η ψυχολογία”
10:39 Eurovision: Τι είπε ο Αργυρός για τον Akyla
10:31 ΙΟΒΕ: Κάμψη του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, στην κορυφή της απαισιοδοξίας οι Έλληνες καταναλωτές
10:28 Η Θύελλα το παλεύει για παραμονή στη Γ’ Εθνική
10:24 Πρόβλεψη σοκ από το ΔΝΤ για το πετρέλαιο και σενάρια να φτάσει τα 125 δολάρια
10:20 Μητσοτάκης για Marfin: «Διαρκής προειδοποίηση απέναντι στην τυφλή βία και τον διχασμό»
10:14 Πού θα δείτε την σημερινή μονομαχία του Ολυμπιακού
10:05 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ