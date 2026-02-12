Η τιμωρία της Euroleague στον Γιώργο Μπαρτζώκα για ότι έγινε στο Ντουμπάι

Πρόστιμο 4.000 ευρώ στον προπονητή του Ολυμπιακού

12 Φεβ. 2026 17:17
Όπως γνωστοποιήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τη Euroleague ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το επεισόδιο με οπαδό του Παναθηναϊκού το οποίο είχε μετά τον εκτός έδρας αγώνα με τη Ντουμπάι BC.

Θυμίζουμε ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά από το τέλος του αγώνα ανέβηκε στην εξέδρα για να αναζητήσει τον οπαδό που τον έβριζε σε όλη τη διάρκεια του ματς και είχε διάλογο μαζί του.

Το περιστατικό κατήγγειλε στη Euroleague και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενώ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε τον εντοπισμό και την τιμωρία του οπαδού.

