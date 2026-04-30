Η Τότεναμ πέφτει, αλλά παρουσίασε νέα χορηγική συμφωνία με την «Πέππα το γουρουνάκι», έξαλλοι οι οπαδοί της

Στην Τότεναμ είναι αλλού για αλλού! Μόλις τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της φετινής Premier League πληρώνοντας τις ακατανόητες επιλογές της διοίκησης (αρχικά άλλαξε τον Ποστέκογλου με τον απίθανο Τόμας Φρανκ και στη συνέχεια έδωσε την ομάδα στον επικίνδυνο Ίγκορ Τούντορ) εμφανίζεται απ’ όλες τις στοιχηματικές εταιρίες ως το απόλυτο φαβορί για να ακολουθήσει Γουλβς και Μπέρνλι στην Championship.

Μάλιστα οι Σπερς πανηγύρισαν την περασμένη εβδομάδα την πρώτη τους νίκη μέσα στο 2026 (!), αλλά ενώ παραμένουν στο -2 από τη σωτηρία και την 17η θέση, η διοίκηση έκρινε σκόπιμο ότι ήταν η κατάλληλη ώρα για να ενημερώσει για τη νέα χορηγία και το λανσάρισμα μιας νέας σειράς προϊόντων με την Πέππα το Γουρουνάκι (Peppa Pig) στην μπουτίκ του συλλόγου!

«Παιδιά, είμαστε στο χείλος του υποβιβασμού», έγραψε φίλος της ομάδας ενώ ένας άλλος οπαδός πρόσθεσε σαρκαστικά: «Στα πρόθυρα του υποβιβασμού, τουλάχιστον έχουμε Peppa Pig merch για να το θυμόμαστε».

Δεδομένου όμως ότι εδώ και χρόνια οι οπαδοί κατηγορούν τη διοίκηση ότι το μόνο που την νοιάζει είναι τα έσοδα και όχι το αγωνιστικό κομμάτι, υπήρξε ένα… τσουνάμι αρνητικών σχολίων στα social media, αλλά και απίστευτη καζούρα από τους οπαδούς άλλων ομάδων.

«Μην ανησυχείτε για τον υποβιβασμό. Τουλάχιστον θα μπορείτε να συναντήσετε την Πέππα στο στάδιο τον Μάιο», έγραψε φίλος της Άρσεναλ, ενώ οπαδός της Γουέστ Χαμ (που επίσης παλεύει για την παραμονή) σημείωσε: «Η έννοια “Spurs x Peppa Pig” είναι τόσο αστεία που δεν μπορώ καν να τη διαβάσω χωρίς να γελάσω».

