Η Τούνη ενημέρωσε για την απουσία της και την... ωτίτιδα του παιδιού της - Το «καρφί» στον Αλεξάνδρου

Όπως ανέφερε, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, όταν παρέλαβε το παιδί από τον πατέρα του, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Ιωάννα Τούνη ενημέρωσε τους ακόλουθούς της ότι ο 3χρονος ήταν «χάλια», είχε 40 πυρετό και έτσι η ημέρα τους κατέληξε στο νοσοκομείο.

11 Ιαν. 2026 18:00
Ακόμη μία δημόσια ενημέρωση για μια οικογενειακή στιγμή επέλεξε να κάνει η Ιωάννα Τούνη, ανακοινώνοντας αυτή τη φορά στο Instagram όλες τις λεπτομέρειες για την περιπέτεια υγείας του γιου της, Πάρη. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για ακόμη μία φορά για τον πρώην της και πατέρα του παιδιού της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, περιγράφοντας ότι παρέλαβε τον μικρό χάλια στο αεροδρόμιο με πυρετό και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «απορώ γιατί πέταξε», υπονοώντας πως σε αυτή την κατάσταση δεν έπρεπε να τον αφήσει να ταξιδέψει.

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου επέστρεψε με ένα ακόμα αναλυτικό update για την υγεία του παιδιού, εξηγώντας ότι τελικά έμαθαν πως ο Πάρης έχει ωτίτιδα. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το παιδί έχει πλέον ξεκινήσει αντιβίωση. Επιπλέον, δεν παρέλειψε να ενημερώσει ότι χρειάστηκε να μπει στον «πάγο» και το πάρτι που είχε ετοιμάσει για τα γενέθλια του Πάρη, τα οποία ήταν την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, καθώς – όπως είπε – η γιορτή έπρεπε να αναβληθεί λόγω της κατάστασής του.

Η Ιωάννα Τούνη ξεκίνησε να λέει: «Έχω να σου ανεβάσω ένα 24ωρο στόρι. Χθες σου είπα ότι θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη, τον οποίο Παρούλη παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό. Βασικά απορώ γιατί πέταξε, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί πέρα. Κανονικά σήμερα ήταν να κάνω τα γενέθλια του Πάρη. Ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και είχα χαρεί πάρα πολύ γιατί γίνεται 3 και στείλαμε προσκλήσεις σε όλα τα παιδάκια της τάξης του, που θα ήταν σύνολο 24 παιδάκια. Οπότε θα έκανα ένα πολύ παιδικό πάρτι, το οποίο θα ήταν με πολλές δραστηριότητες για παιδιά. Εννοείται τα ακύρωσα όλα, δεν το συζητώ αυτό».

Και πρόσθεσε: «Προέχει πρώτα να γίνει καλά το μωρό. Για να μη στα πολυλογώ, χθες Σάββατο τον πήγα στα επείγοντα γιατί είχε ακατέβατο 40 πυρετό. Φρίκαρα τη ζωή μου εννοείται. Φρίκαρα αρκετά. Μίλησα με τον παιδίατρό του και μου είπε να τον πάω κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ωτίτιδα έχει τέλος πάντων, καλά είναι. Ξεκινήσαμε διπλή αντιβίωση τώρα. Τις επόμενες ημέρες ελπίζω να με βοηθάει λίγο και η θεία μου, γιατί προφανώς δεν θα τον στείλω σχολείο τώρα. Η ωτίτιδα δεν κολλάει, αλλά η δική του υγεία είναι σε ευάλωτη κατάσταση. Αρκετά σπίτι. Και χθες που δεν ανέβασα όλη μέρα ήμασταν σπίτι, νοσοκομείο, σπίτι. Και σήμερα εννοείται θα κάτσω μέσα».

Στο τέλος η Ιωάννα Τούνη ανέφερε: «Του είχα πει ότι θα έχουμε γενέθλια και πάρτι και του είπα “Παρούλη μου μέχρι να γίνεις καλά θα πρέπει να μην κάνουμε το πάρτι που σου υποσχέθηκα”. Πάτησε κάτι κλάματα εννοείται. Να δω πώς θα είναι τις επόμενες 2-3 μέρες που θα δράσει και η αντιβίωση και να είμαστε καλά, θα το κάνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Συμβαίνουν αυτά. Προέχει η υγεία του μωρού».

