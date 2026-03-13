Η Τουρκία επιβεβαιώνει την ρίψη πυραύλου, αναχαιτίστηκε

Το υπουργείο Άμυνας του Ιράν διευκρινίζει πως βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Ιράν για το περιστατικό

Η Τουρκία επιβεβαιώνει την ρίψη πυραύλου, αναχαιτίστηκε
13 Μαρ. 2026 12:38
Pelop News

Διευκρινήσεις για το σοβαρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13.03) στην Τουρκία, έδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνοντας πως τα συστήματα αεροάμυνας της χώρας αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο προερχόμενο από το Ιράν.

Το ΥΠΑΜ της Τουρκίας ξεκαθάρισε πως ο βαλλιστικός ιρανικός πύραυλος με προορισμό την στρατιωτική βάση του Ινστσιρλίκ, εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ, στον τουρκικό εναέριο χώρο.

«Λαμβάνονται αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της χώρας μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το υπουργείο Άμυνας του Ιράν διευκρινίζει πως βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Ιράν για το περιστατικό.

Επίθεση στην βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, τι λέει ο Τραμπ

Στις 4 Μαρτίου, ο πρώτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καταστράφηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Αντιόχεια ενώ στις 9 Μαρτίου, αμερικανικά αντιτορπιλικά που βρίσκονταν στην ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν δεύτερο πύραυλο στη θάλασσα με τη χρήση πυραύλων τύπου SM-3.

Λόγω της κατάστασης, το ΝΑΤΟ μετέφερε πυραύλους Patriot και στη Μαλάτια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:15 Αντίδραση Σκιαδαρέση για τον Οδοντωτό – Ζητά έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο
14:00 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πάνω από 200 υποψηφιότητες για το συνέδριο και κάλπες σε όλο τον νομό την Κυριακή
13:57 Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
13:51 Ο Τραμπ ψάχνει «νίκη» στο Ιράν, αλλά σκληραίνει τη γραμμή – Οι εσωτερικές πιέσεις στον Λευκό Οίκο και ο φόβος για νέο σοκ στην ενέργεια
13:45 Καλαμαριά: Διπλή έρευνα για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο – Στο μικροσκόπιο οπαδικό κίνητρο και βίντεο
13:39 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου
13:32 Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το συνέδριο – Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου πυροδοτεί νέο κύκλο εσωτερικής σύγκρουσης
13:29 Δήμος Αιγιάλειας: Διευκρινίσεις για παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
13:29 Γ’ Εθνική: Αναλυτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs
13:19 ΝΕΟΤΕΡΑ Θρήνος στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος μαθητής μετά την πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ΒΙΝΤΕΟ
13:14 Χίος: Πάσχα με άρωμα μαστίχας
13:06 Πένθος στον Ερύμανθο για τον Γιώργο Αβραμόπουλο – Το «αντίο» του Θόδωρου Μπαρή στον πρόεδρο της Αγίας Βαρβάρας
13:06 Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό
13:02 Κλειστό για το κοινό το Φρούριο Ρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
13:00 Αναβολή στην κάλπη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Τι λένε στην «Π» η Πέννυ Κουσουλού και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου
12:59 Τσουκαλάς για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν στήριζε τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ, υιοθετούσε το αφήγημα της ΝΔ»
12:58 Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Οδοντωτό: «Η διακοπή δρομολογίων πλήττει τον τόπο και την τοπική οικονομία»
12:57 Μέση Ανατολή: 4 Αμερικανοί νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους
12:55 Πρεμιέρα με ήττα για τις Νεανίδες του Απόλλωνα
12:53 Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή ο «Γάλαρος» – Πότε θα γίνει η κηδεία του επιχειρηματία Γιώργου Αβραμόπουλου ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ