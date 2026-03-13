Η Τουρκία επιβεβαιώνει την ρίψη πυραύλου, αναχαιτίστηκε

Διευκρινήσεις για το σοβαρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13.03) στην Τουρκία, έδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνοντας πως τα συστήματα αεροάμυνας της χώρας αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο προερχόμενο από το Ιράν.

Το ΥΠΑΜ της Τουρκίας ξεκαθάρισε πως ο βαλλιστικός ιρανικός πύραυλος με προορισμό την στρατιωτική βάση του Ινστσιρλίκ, εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ, στον τουρκικό εναέριο χώρο.

«Λαμβάνονται αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της χώρας μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το υπουργείο Άμυνας του Ιράν διευκρινίζει πως βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Ιράν για το περιστατικό.

Επίθεση στην βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, τι λέει ο Τραμπ

Στις 4 Μαρτίου, ο πρώτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καταστράφηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Αντιόχεια ενώ στις 9 Μαρτίου, αμερικανικά αντιτορπιλικά που βρίσκονταν στην ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν δεύτερο πύραυλο στη θάλασσα με τη χρήση πυραύλων τύπου SM-3.

Λόγω της κατάστασης, το ΝΑΤΟ μετέφερε πυραύλους Patriot και στη Μαλάτια.

