Η Τουρκία βράζει: Μαζική συγκέντρωση για τον Ιμάμογλου παρά την καταστολή – Συλλήψεις, διώξεις και παγκόσμια κατακραυγή

Παρά το κλίμα εκφοβισμού και τη σιδηρά καταστολή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία (CHP) προχώρησε το Σάββατο 29 Μαρτίου 2025 σε μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, πρώην δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και κορυφαίου πολιτικού προσώπου της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Από νωρίς το πρωί, φέριμποτ στον Βόσπορο, ναυλωμένα από το CHP, μετέφεραν υποστηρικτές του Ιμάμογλου στο σημείο της συγκέντρωσης στην ασιατική πλευρά της πόλης. Οι διαδηλωτές κρατούσαν τουρκικές σημαίες και πορτρέτα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, σε μια έντονα συμβολική κίνηση αντίστασης απέναντι στην αυταρχική κυβέρνηση.

Η συγκέντρωση είχε χαρακτήρα “τεστ πολιτικής αντοχής”, όπως δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, προσθέτοντας ότι η αντιπολίτευση θα συνεχίσει με κινητοποιήσεις κάθε Σάββατο σε διαφορετική πόλη και κάθε Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος να ρισκάρει ακόμα και πολυετή φυλάκιση για να εμποδίσει αυτό που χαρακτήρισε ως “πραξικόπημα σε εξέλιξη”.

Turkish opposition holds a rally today to protest Imamoglu’s arrest. Looks like will be crowded pic.twitter.com/NRkVjGKIjK

Η σύλληψη του Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου πυροδότησε τις μαζικότερες διαδηλώσεις της τελευταίας δεκαετίας. Μέσα σε λίγες μέρες, χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους, ωστόσο το κύμα της καταστολής χτύπησε σκληρά: μόνο την Παρασκευή, 511 φοιτητές προσήχθησαν, 275 εκ των οποίων φυλακίστηκαν. Ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων από τις αρχές Μαρτίου ξεπερνά τις 2.000, ενώ πάνω από 260 άτομα κρατούνται.

Η στοχοποίηση δημοσιογράφων είναι επίσης έντονη. Ο Σουηδός δημοσιογράφος Γιοακίμ Μεντίν συνελήφθη κατά την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες για προσβολή του προέδρου Ερντογάν και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τούρκοι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τις διαδηλώσεις βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο, ανάμεσά τους και φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

The Turkish opposition rally is growing more crowded by the hour. A letter from Imamoglu was read aloud:

“This nation has never bowed to great powers—will it now bow to those who have fled from the ballot box and stolen the national will?”

pic.twitter.com/ipxqsrQbt6

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2025