Βίντεο-σοκ από τον σεισμό στη Μιανμάρ: Τοκετός στη μέση του δρόμου, απελευθερώθηκε ενέργεια ίση με 300 εκρήξεις ατομικών βομβών

Ένα θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη. Διασώστες και απλοί πολίτες ψάχνουν με γυμνά χέρια για επιζώντες κάτω από τα ερείπια, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά. Από τους 144 νεκρούς της Παρασκευής, η στρατιωτική κυβέρνηση της Μιανμάρ ανακοίνωσε σήμερα πως οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.000, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 10.000.

Όπως δήλωσε στο CNN η ηφαιστειολόγος Τζες Φοίνιξ, ο σεισμός απελευθέρωσε την ενέργεια που ισοδυναμεί με περισσότερες από 300 εκρήξεις ατομικών βομβών.

«Η δύναμη που απελευθερώνει ένας σεισμός σαν αυτόν αντιστοιχεί σε περίπου 334 ατομικές βόμβες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Φοίνιξ πρόσθεσε ότι η καταστροφή στην Μιανμάρ θα επιδεινωθεί από τον εμφύλιο πόλεμο της χώρας.

Μαρτυρίες που παγώνουν το αίμα

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη μονάδα νεογνών την ώρα του σεισμού: νοσηλεύτριες προσπαθούν απεγνωσμένα να προστατεύσουν τα βρέφη μέσα στις ειδικές κούνιες, ενώ μία εξ αυτών καταρρέει στο έδαφος κρατώντας ένα μωρό στην αγκαλιά της. Παράλληλα, στην Μπανγκόκ, ένα νοσοκομείο εκκενώθηκε και μία γυναίκα αναγκάστηκε να γεννήσει στη μέση του δρόμου, ενώ γιατροί χειρουργούσαν ασθενή στην άσφαλτο.

Χάος σε δύο χώρες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη. Ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης κατέρρευσε στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ, εγκλωβίζοντας δεκάδες εργάτες – 30 αγνοούνται, 15 φέρονται να είναι ακόμη ζωντανοί. Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο και τα συντρίμμια, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για τους συγγενείς.

Διεθνής βοήθεια σε εξέλιξη

Η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη έχουν ήδη στείλει σωστικά συνεργεία και εφόδια. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια ύψους 2 εκατ. δολαρίων, ενώ οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν στήριξη, παρά τις τεταμένες σχέσεις με τη στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ. Η Μιανμάρ βιώνει μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές τραγωδίες εν μέσω πολέμου και διεθνών κυρώσεων.

Footage during the earthquake in #Bangkok a baby was born in the park 😭 Waht a story to tell ‘’ I was born during the earthquake ‘’ #แผ่นดินไหว #earthquake #myanmarearthquake #bangkokearthquake #ตึกถล่ม pic.twitter.com/7E0FdzfPEf — Miia 🩵 (@i30199) March 28, 2025

Η κραυγή των εγκλωβισμένων

Ο 25χρονος Χτετ Μιν Όο προσπαθούσε να απεγκλωβίσει τη γιαγιά και τους θείους του, σκάβοντας με τα χέρια. «Δεν ξέρω αν είναι ακόμη ζωντανοί… Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα», είπε κλαίγοντας. Παρόμοιες σκηνές εκτυλίσσονται σε δεκάδες σημεία, με διασώστες και συγγενείς να συνεχίζουν να ψάχνουν θαμμένους ανθρώπους, παρά τις ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.

MIRACLE: A baby was successfully delivered in the middle of the earthquake this morning in Myanmar & Thailand. The baby was born outside of a Thai hospital, with doctors working to deliver the baby during active tectonic shaking. The baby was delivered by a team of doctors… pic.twitter.com/pnaTrZufrA — Noteworthy News (@newsnoteworthy) March 28, 2025

‼️🇲🇲 Horrific scenes from earthquake-stricken Myanmar, where the death toll has already surpassed 1,000. #earthquake pic.twitter.com/5gF9nlD6CN — Maimunka News (@MaimunkaNews) March 29, 2025

