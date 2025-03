Η Μιανμάρ πνίγεται στο αίμα και τα συντρίμμια: Ξεπέρασαν του 1.000 οι νεκροί, φόβοι για πάνω από 10.000 θύματα

Επιβεβαιώνονται με τον πιο τραγικό τρόπο οι χειρότεροι φόβοι για τη Μιανμάρ, με τους νεκρούς από τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα την Παρασκευή να ξεπερνούν πλέον τους 1.000, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της χούντας που κυβερνά τη χώρα. Οι τραυματίες αγγίζουν τους 2.376, ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται.

Στη Μανταλάι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και επίκεντρο του σεισμού, οι νεκροί φτάνουν τους 694. Στην πρωτεύουσα Νάι Πι Τάου καταγράφηκαν 94 θάνατοι, ενώ άλλοι 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κιαούκ και 18 στη Σαγκαΐνγκ.

Οι εικόνες που έρχονται από τις πληγείσες περιοχές σοκάρουν. Κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι και γέφυρες έχουν καταρρεύσει, ενώ σωστικά συνεργεία επιχειρούν ασταμάτητα για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.

Σοκαριστικές προβλέψεις από το USGS

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό, εκτιμώντας ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τους 10.000 και ότι το κόστος αποκατάστασης ενδέχεται να υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ, με επίκεντρο μόλις 16 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ και εστιακό βάθος 10 χλμ., ήταν ο ισχυρότερος στη Μιανμάρ εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός 6,7 Ρίχτερ.

Θρήνος και φόβος και στην Ταϊλάνδη

Στη Μπανγκόκ, κατέρρευσε υπό ανέγερση ουρανοξύστης 33 ορόφων, προκαλώντας τον θάνατο 9 ανθρώπων και τον εγκλωβισμό άλλων 100 εργατών. Περισσότεροι από 400 κάτοικοι διανυκτέρευσαν σε πάρκα, φοβούμενοι για νέες δονήσεις.

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσαντχαρτ Σιττιπούντ, δήλωσε: «Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο, δεν θα σταματήσουμε να σώζουμε ζωές».

Έκκληση για βοήθεια από την απομονωμένη χούντα

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, απηύθυνε σπάνια έκκληση για παγκόσμια βοήθεια, λέγοντας: «Θα ήθελα να καλέσω οποιαδήποτε χώρα ή οργάνωση να μας βοηθήσει. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για ξένη βοήθεια».

Διεθνής κινητοποίηση

Η Κίνα έστειλε 37 διασώστες με φάρμακα και εξοπλισμό.

Η Ινδία αποστέλλει ομάδα διάσωσης και ιατρικής περίθαλψης, μαζί με είδη πρώτης ανάγκης.

Η Ρωσία έστειλε 120 διασώστες και γιατρούς με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

Οι ΗΠΑ, μέσω δήλωσης του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν ότι θα παρέχουν υποστήριξη, χωρίς να δώσουν ακόμη λεπτομέρειες.

Η ΕΕ και η ASEAN ανακοίνωσαν προγράμματα στήριξης.

Ανθρωπιστική κρίση μέσα στην πολιτική κατάρρευση

Η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει ότι η καταστροφή έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, μετά το πραξικόπημα του 2021, την κατάρρευση των δημοκρατικών θεσμών και τον εμφύλιο. Πάνω από 3 εκατ. άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι και το 1/3 του πληθυσμού εξαρτάται από διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια.

Μαρτυρίες που συγκλονίζουν

Στην Αμαραπούρα, διασώστης δήλωσε πως μόνο εκεί ανασύρθηκαν 30 νεκροί από πολυκατοικίες. «Η πόλη μοιάζει ισοπεδωμένη. Δεν έχουμε μηχανήματα, αλλά δεν θα σταματήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Στο Μανταλάι, άνθρωποι είδαν πολυώροφα να καταρρέουν μπροστά στα μάτια τους. Στην Πινμάνα, έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 60 πτώματα από μοναστήρια και δημόσια κτήρια. Στο μοναστήρι Πάγια Ταούνγκ, δεκάδες μοναχοί είναι παγιδευμένοι.

Το νοσοκομείο της πρωτεύουσας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ έξι περιοχές έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

