Η Τζενιφερ Ανιστον ευχήθηκε στον Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει βρει τον μεγάλο έρωτα στο πρόσωπο του γοητευτικού υπνωτιστή του Χόλιγουντ και «γκουρού του έρωτα» Τζιμ Κέρτις και δεν έχει κανέναν λόγο να το κρύβει. Μάλιστα, η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε μία νέα κοινή πόζα με τον σύντροφό της, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Στην φωτογραφία που μοιράστηκε η Τζένιφερ Άνιστον στο Instagram, οι δυο τους δείχνουν ευδιάθετοι και χαμογελαστοί, ενώ βρίσκεται σε μία νυχτερινή τους έξοδο που έγινε για να γιορτάσουν τα γενέθλια του Τζιμ Κέρτις, ο οποίος έγινε 50 ετών.

Η 56χρονη σταρ των Friends μοιράστηκε την εν λόγω γλυκιά ασπρόμαυρη φωτογραφία της, όπου στην αγκαλιά του 50χρονου τα ξημερώματα της Κυριακής Και κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, που τη γέμισα με likes και ευχές.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου, αγαπημένη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης και πρόσθεσε ένα emoji με κόκκινη καρδιά.

Μάλιστα, ο Τζιμ Κέρτις σχολίασε την κοινή τους φωτογραφία, βάζοντας ένα emoji με ένα φιλί.

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε τον Απρίλιο ότι είχε στραφεί στην ύπνωση για να ξεπεράσει τους φόβους της για το αεροπλάνο και τα ταξίδια έτσι άρχισε να έρχεται πολύ κοντά με τον Τζιμ Κέρτις.

