Η Τζένιφερ Λόπεζ για τη μητέρα της: Ήταν σκληρή, μας «χτυπούσε» συνεχώς

To ντοκιμαντέρ «Halftime» για τη ζωή και την καριέρα της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε πρεμιέρα πριν μερικές ημέρες στο Netflix και οι αποκαλύψεις είναι πολλές.

Σε ένα σημείο του ντοκιμαντέρ, η παγκόσμια σούπερ σταρ περιγράφει τις άσχημες σχέσεις που είχε με τη μητέρα της, Γουαδελούπη, όταν ήταν μικρή, αναφέροντας τα εξής:

«Μεγαλώνοντας, ήμουν περικυκλωμένη από δυνατές, ισχυρές, σκληρές γυναίκες. Η μαμά μου, η γιαγιά μου και η θεία μου. Έκαναν κουμάντο, αυτό ήταν. Ήταν αρχηγοί. Η μαμά μου είναι περίπλοκος άνθρωπος με πολλά απωθημένα. Η γενιά της έλεγε “θα βρεις έναν άντρα να παντρευτείς και θα σε φροντίζει σε όλη τη ζωή σου”. Και είχε πολύ μεγαλύτερα όνειρα, ήθελε να γίνει ηθοποιός. Ήθελε να γίνουμε ανεξάρτητες και να μη βασιζόμαστε σε έναν άντρα για τίποτα. Έκανε ό,τι πρέπει για να επιβιώσει και την έκανε δυνατή, αλλά την έκανε και σκληρή. Μας “χτυπούσε” συνεχώς».

Jennifer Lopez claims her mum used to ‘beat the s**t out of her’ when she was a child #Halftimehttps://t.co/8XnEQjsXfW pic.twitter.com/RrCvk9XP9F

— Daily Star (@dailystar) June 18, 2022