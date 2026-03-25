Η UEFA ευχήθηκε χρόνια πολλά στην Ελλάδα με τον δικό της τρόπο

Με τον δικό της μοναδικό τρόπο είπε η UEFA χρόνια πολλά στην Ελλάδα για την 25η Μαρτίου του 1821, καθώς ανέβασε μία ανάρτηση στα social media με τέσσερις φωτογραφίες του Καραγκούνη, από το Euro 2004, του Φορτούνη, από την κατάκτηση του Conference League με τον Ολυμπιακό το 2024, της Εθνικής Γυναικών και του Γαλανόλευκου Φάρου.

Η Ελλάδα γιορτάζει τη συμπλήρωση 205 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, με την UEFA να εύχεται χρόνια πολλά στη χώρα μας.

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών προχώρησε σε μία ανάρτηση, στην οποία υπάρχουν τέσσερις φωτογραφίες.

Η πρώτη έχει σε πρώτο πλάνο τον Γιώργο Καραγκούνη να σηκώνει το τρόπαιο του Euro 2004. Η δεύτερη έχει παίκτριες της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου γυναικών.

Η τρίτη τον ιστορικό Γαλανόλευκο Φάρο και η τέταρτη τον αρχηγό του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Conference League το 2024, Κώστα Φορτούνη.

