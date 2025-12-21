Η Βασίλισσα Ράνια στο ντοκιμαντέρ «Melania»

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ στο νέο ντοκιμαντέρ της Amazon MGM Studios

21 Δεκ. 2025
Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας εμφανίζεται στο πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Melania», που παράγει η Amazon MGM Studios και αφορά την Μελάνια Τραμπ.

Το τρέιλερ, που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες ημέρες, παρουσιάζει στιγμιότυπα από την προετοιμασία για τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ το 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της παραγωγής, η ταινία σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ προσφέρει αποκλειστική ματιά στις 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία, μέσα από την οπτική της ίδιας της πρώην και νυν Πρώτης Κυρίας.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την οργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων, τη διαδικασία μεταβίβασης εξουσίας στον Λευκό Οίκο και την επάνοδο της Μελάνια Τραμπ και της οικογένειάς της στη δημόσια σκηνή.

Η συμμετοχή της βασίλισσας Ράνια αποτελεί μία από τις αξιοσημείωτες παρουσίες στο υλικό προώθησης της ταινίας.

