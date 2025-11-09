Η βιταμίνη που βοηθά να ζήσουμε πολύ – 10 τροφές που την περιέχουν

Ήδη γνωρίζουμε τις ευεργετικές ιδιότητες της βιταμίνης C αλλά και της βιταμίνης D στη θωράκιση του οργανισμού, ωστόσο και η βιταμίνη Ε, μια όχι και τόσο ευρέως γνωστή βιταμίνη, έχει βασικό ρόλο στη μακροζωία και τη διατήρηση της νεανικής όψης.

Ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη Ε περικλείει διαφορετικές ωφέλιμες ενώσεις για τον οργανισμό. Σύμφωνα με μια ανασκόπηση στο περιοδικό Free Radical Research, έχει την ιδιότητα να απομακρύνει τις ελεύθερες ρίζες από τον οργανισμό μας, οι οποίες βλάπτουν τα κύτταρά και προκαλούν ασθένειες αυξάνοντας τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες. Τα οφέλη της όμως δε σταματούν εκεί:

Ισχυρό ανοσοποιητικό

Η συστηματική λήψη της βιταμίνης Ε βελτιώνει και τις ανοσολογικές αντιδράσεις. Σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrients, η βιταμίνη Ε συμβάλλει στη ρύθμιση της παραγωγής και της λειτουργίας μιας σειράς λευκών αιμοσφαιρίων που είναι υπεύθυνα για την καταπολέμηση των λοιμώξεων. Τέλος, οι αντιοξειδωτικές της ιδιότητες συμβάλλουν και στην καταπολέμηση των αλλεργιών, σύμφωνα με άλλο ερευνητικό υλικό.

Υγιές και νεανικό δέρμα

Η βιταμίνη Ε δημιουργεί επίσης ένα προστατευτικό πλέγμα γύρω από το δέρμα ενάντια στη φωτογήρανση από την υπεριώδη ακτινοβολία, σύμφωνα με το Journal of Molecular Medicine. Προστατεύει όμως αποτελεσματικά και από άλλες δερματικές παθήσεις, όπως το έκζεμα, η λεύκη και η ακμή, σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο PLoS One.

Δυνατά οστά

Η οστεοπόρωση μπορεί επίσης να προληφθεί από τις επαρκείς ποσότητες της βιταμίνης Ε, σύμφωνα με διαφορετικές μελέτες. Εκτός όμως από τη φθορά των οστών, μια ακόμα πάθηση που εμφανίζεται με το γήρας είναι η σαρκοπενία. Σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Nutrition Research, η βιταμίνη Ε μπορεί να καθυστερήσει την απώλεια της μυϊκής μάζας και δύναμης, καθώς και να ενισχύσει την ανάπλαση των μυών.

Καρδιαγγειακή υγεία

Σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Journal of Human Hypertension, η χορήγηση βιταμίνης Ε λειτουργεί ως ρυθμιστής της συστολικής αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, σύμφωνα με άλλη μελέτη, βοηθά στην καταπολέμηση της φλεγμονής και στη ρύθμιση των επιπέδων των λιπιδίων στο αίμα, μειώνοντας τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές δημοσιευμένης μελέτης στο Cureus, δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη της βιταμίνης Ε οδηγεί στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων ή και του θανάτου από καρδιοπάθεια.

Πόσο θα πρέπει να καταναλώνουμε ημερησίως;

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα για άτομα άνω των 14 ετών είναι 15 mg. Ωστόσο, γυναίκες που θηλάζουν χρειάζονται 19 mg, ενώ τα παιδιά έχουν χαμηλότερες απαιτήσεις, ξεκινώντας από 4 mg για τα βρέφη και ανεβαίνοντας στα 11 mg από την ηλικία των εννέα έως 13 ετών.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε

Ηλιόσποροι: 10 mg ανά μερίδα

Αμύγδαλα: 7,3 mg ανά μερίδα

Φουντούκια: 4,3 mg ανά μερίδα

Κουκουνάρια: 2,7 mg ανά μερίδα

Φιστίκια: 2,4 mg ανά μερίδα

Αβοκάντο: 2,1 mg ανά μερίδα

Κόκκινη γλυκιά πιπεριά (ωμή): 1,9 mg ανά μερίδα

Abalone (θαλάσσια σαλιγκάρια): 3,4 mg ανά μερίδα

Σολομός: 2 mg ανά μερίδα

Πέστροφα: 2 mg

