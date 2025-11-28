Η βόμβα του Ιόνιου έκανε τον Εθνικό Λιβαδειάς άνω-κάτω!

28 Νοέ. 2025
Σε παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της National League 1 (2ος Όμιλος) ο Ιόνιος έριξε βόμβα, νίκησε 84-77 εκτός έδρας τον Εθνικό Λιβαδειάς και τον έκανε άνω-κάτω!

Μάλιστα λίγο μετά το φινάλε εξέδωσε την ανακοίνωση τελειώνοντας τον προπονητή Σωτήρη Νικολαΐδη και με τους παίκτες Άγγελο Γκάτζια, Ηλία Καλημέρη.

Η ανακοίνωση

: «Ο Εθνικός Λιβαδειάς ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή Σωτήρη Νικολαΐδη και με τους αθλητές Άγγελο Γκάτζια και Ηλία Καλημέρη και τους εύχεται καλή συνέχεια στην πορεία τους».

Διαιτητές: Κοντογιάννης-Πάνος-Κοϊμτζόγλου

Δεκάλεπτα: 22-17, 39-40, 55-55, 77-84

Εθνικός Λιβαδειάς (Νικολαΐδης): Μόλες , Γαρμπής 2, Βουδούρης 4, Γκάτζιας 15 (5), Κυρίτσης 25 (1), Αμβράζης 10, Καλημέρης 3, Μολφέτας 4, Αναστασόπουλος 3 (1), Ζαρκαδούλας 11 (3)

Ιόνιος (Μούτσιος): Φόστερ 23 (2), Τσιάβες 21 (2), Στάνκοβιτς 5, Λάππας 2, Γεωργιάδης 12 (1), Σπίνουλας 6 (2), Στεμπάρης 11, Σούκερας 4

Η βαθμολογία

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 14 548-458 90
2) Απόλλων Πάτρας 14 579-516 63
3) Προμηθέας Πάτρας 13 681-644 37
4) Εθνικός Λιβαδειάς 13 652-678 -26
5) ΑΕΝ Κηφισιάς 12 618-595 23
6) ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας 12 586-569 17
7) Ηλυσιακός 11 536-489 47
8) Ιόνιος 11 617-614 3
9) Πανελευσινιακός 11 531-534 -3
10) Παγκράτι 11 513-530 -17
11) Σαρωνίδα 9 525-583 -58
12) Έσπερος Καλλιθέας 8 472-548 -76
13) Έσπερος Λαμίας 8 453-553 -100

*Προμηθέας 2014, Ιόνιος, Σαρωνίδα, Παγκράτι, Έσπερος Καλλιθέας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Ηλυσιακός, Έσπερος Λαμίας και Πανελευσινιακός έκαναν το ρεπό τους.

** Εθνικός Λιβαδειάς και Ιόνιος έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

29/11

17.00 Πανελευσινιακός-Κρόνος Αγ. Δημητρίου
17.00 ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Παγκράτι
17.00 Ηλυσιακός-Έσπερος Λαμίας
17.00 Σαρωνίδα-Απόλλων
18:30 Έσπερος Καλλιθέας- Ν. Κηφισιά

