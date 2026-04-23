Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου στην «Π»: «Κάτω από τη βάση»

Συνεχίζοντας κι αυτή την εβδομάδα τον… χορό των τοποθετήσεων των εκλεγμένων της Αχαΐας για διάφορα ζητήματα της περιοχής, παραμένουμε στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο -που αυτό το διάστημα βρίσκεται σε ζυμώσεις- και «ανακρίνουμε» τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

Πώς αξιολογείτε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της παραχώρησης; Ποιο μοντέλο ανάπτυξης προτείνετε;

Η παραχώρηση του θαλάσσιου μετώπου τον Ιούλιο του 2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε μία ιστορική νίκη του πατραϊκού λαού. Ωστόσο, έκτοτε, η υλοποίηση αυτής της παραχώρησης έχει βαλτώσει. Η ευθύνη βαραίνει πρωτίστως τη δημοτική αρχή για την κωλυσιεργία, αλλά και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία περιορίζεται σε ανεπαρκείς πιστώσεις που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της απόδοσης του μετώπου στους πολίτες. Η ρίζα του προβλήματος είναι η απουσία ενός συγκροτημένου αναπτυξιακού σχεδίου για την πόλη. Σήμερα, βλέπουμε τη σιδηροδρομική γραμμή να παραμένει «κολλημένη» επί χρόνια, με την υπογειοποίησή της να ακροβατεί στον αέρα, ενώ το κρίσιμο εμπορικό τμήμα του Νέου Λιμένα έχει ουσιαστικά ξεχαστεί. Αντί για σοβαρό σχεδιασμό, παρακολουθούμε ασυνάρτητες εξαγγελίες για ανεμογεννήτριες στον Πατραϊκό, μέγα-γιώτ και υδροπλάνα που δεν πετούν ποτέ. Πρόκειται για κινήσεις εντυπωσιασμού ή κερδοσκοπίας, χωρίς διαβούλευση με τους φορείς και χωρίς καμία μελέτη οικονομικών ή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μία ολοκληρωμένη πρόταση που θα τεθεί σε δημόσια συζήτηση με τον λαό της Πάτρας. Το θαλάσσιο μέτωπο και το λιμάνι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά· πρέπει να αποτελούν οργανικό κομμάτι ενός ενιαίου σχεδίου που θα συνδέει την παραγωγή, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη δημόσια υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό. Μόνο έτσι η Πάτρα θα αποκτήσει την αναπτυξιακή πνοή που της αξίζει.

ΥΓΕΙΑ

Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα αναλαμβάνατε για τα νοσοκομεία της Αχαΐας;

Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αχαΐας, από το Ρίο μέχρι τον Αγιο Ανδρέα και τα νοσοκομεία του Αιγίου και των Καλαβρύτων, έχει ξεπεράσει προ πολλού το όριο του συναγερμού. Η κυβέρνηση, με την εμμονή της στην υποχρηματοδότηση και την απαξίωση του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας, έχει οδηγήσει το ΕΣΥ σε μία εικόνα λειτουργικής κατάρρευσης, με τις εφημερίες του τρόμου και τις πολύμηνες λίστες αναμονής να είναι η καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Η εγκατάλειψη είναι εμφανής όχι μόνο στα μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, αλλά και στην Περιφέρεια, όπου το Κέντρο Υγείας Ακράτας και το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας λειτουργούν συχνά στα όρια της αντοχής τους, με ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες και υποδομές, αφήνοντας ακάλυπτες ολόκληρες γεωγραφικές ενότητες. Η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη πρωτοβουλία που θα αναλαμβάναμε είναι η μαζική προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας για γιατρούς και νοσηλευτές, με κίνητρα που θα κάνουν αυτές τις θέσεις ελκυστικές και θα σταματήσουν τη φυγή των νέων επιστημόνων μας στο εξωτερικό. Δεν αρκούν οι «μπαλωματικές» λύσεις των μετακινήσεων προσωπικού από τη μία δομή στην άλλη, που απλώς ανακυκλώνουν το πρόβλημα. Απαιτείται η άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων που στήριξαν το σύστημα στα δύσκολα, η ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά και η ριζική αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των μονάδων μας. Παράλληλα, είναι ζωτικής σημασίας η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιφέρεια, ώστε τα μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας να αποσυμφορηθούν και να λειτουργούν ως δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια κέντρα αναφοράς. Η Υγεία δεν είναι κόστος για να περικόπτεται, είναι το πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό που η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει και όχι να προσφέρει ως πεδίο κερδοφορίας σε ιδιωτικά συμφέροντα.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ

Ποιες συγκεκριμένες φορολογικές ή χρηματοδοτικές παρεμβάσεις προτείνετε για τις τοπικές επιχειρήσεις;

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Αχαΐα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας, όμως σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας, αντιμέτωπη με το εκρηκτικό κόστος ενέργειας, την ακρίβεια στις πρώτες ύλες και έναν πρωτοφανή χρηματοδοτικό αποκλεισμό. Η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά να κατευθύνει τη μερίδα του λέοντος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και των τραπεζικών δανείων σε λίγους και ισχυρούς, αφήνοντας τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια του νομού μας να παλεύουν για την επιβίωσή τους χωρίς ουσιαστικά στηρίγματα. Η πρώτη και άμεση παρέμβαση που προτείνουμε είναι η θεσμοθέτηση ενός ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με κούρεμα οφειλών και δίκαιες δόσεις, ώστε να δοθεί «ανάσα» στην αγορά. Παράλληλα, διεκδικούμε τη ριζική μείωση των έμμεσων φόρων, με κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια, και μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη και αγαθά όπως γίνεται στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, μέτρα που θα ενισχύσουν άμεσα την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και κατ’ επέκταση τον τζίρο της τοπικής αγοράς. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία με χαμηλότοκα δάνεια και εγγυήσεις που θα απευθύνονται αποκλειστικά στη μικρή επιχείρηση και τον ελεύθερο επαγγελματία. Η στήριξη της τοπικής επιχείρησης τόσο στην Αχαΐα αλλά και σε ολόκληρη την χώρα δεν είναι για εμάς μία θεωρητική προσέγγιση, αλλά η μόνη οδός για να κρατηθούν ζωντανές οι θέσεις εργασίας και η κοινωνική συνοχή στον τόπο μας.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Θεωρείτε επαρκή τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης; Αν όχι, ποιο είναι το εναλλακτικό σας σχέδιο;

Τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης όχι μόνο δεν επαρκούν, αλλά αποτελούν εμπαιγμό για τον αγροτικό κόσμο που βλέπει το εισόδημά του να εξανεμίζεται από το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και την αισχροκέρδεια στα εφόδια. Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να παρέμβει στην πηγή του προβλήματος, αφήνοντας τους παραγωγούς μας απροστάτευτους απέναντι στις ορέξεις των καρτέλ και την κλιματική κρίση, με έναν ΕΛΓΑ που λειτουργεί περισσότερο ως εισπρακτικός μηχανισμός παρά ως δίχτυ ασφαλείας. Διεκδικούμε έναν ΕΛΓΑ που θα είναι πραγματικός σύμμαχος του αγρότη, με δίκαιες εκτιμήσεις και ταχύτατες πληρωμές που θα καλύπτουν το 100% της απώλειας εισοδήματος. Είναι αδιανόητο να χάνονται πόροι της ΚΑΠ σε μεσάζοντες και να μην επενδύεται ούτε ένα ευρώ σε κρίσιμα έργα υποδομής και άρδευσης που θα θωρακίσουν τη γη μας. Απαιτούμε επίσης αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα τώρα, χωρίς γραφειοκρατικές δικαιολογίες. Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα για εμάς δεν είναι λόγια, είναι η εγγύηση ότι τα χωριά μας θα παραμείνουν ζωντανά.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ

Ποιο είναι το συνολικό σας σχέδιο για να μετατραπεί η Αχαΐα σε κόμβο καινοτομίας, μεταφορών και τουρισμού;

Σήμερα, η Αχαΐα στερείται ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, με την κυβέρνηση να κινείται με ρυθμούς χελώνας σε κρίσιμες υποδομές. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως «κατόρθωμα» την ολοκλήρωση της Πατρών-Πύργου, ξεχνώντας τις τεράστιες καθυστερήσεις και το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές όλα αυτά τα χρόνια. Την ίδια στιγμή, το μεγάλο στοίχημα του σιδηροδρόμου παραμένει μετέωρο. Η εμμονή σε λύσεις που διχοτομούν την Πάτρα και αγνοούν το δίκαιο αίτημα για υπογειοποίηση, αλλά και το αδικαιολόγητο λουκέτο στον ιστορικό Οδοντωτό, συνθέτουν μία εικόνα πλήρους σιδηροδρομικής απομόνωσης. Χωρίς σύγχρονο τρένο που να σέβεται τον αστικό ιστό, η Πάτρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ολοκληρωμένος διαμετακομιστικός κόμβος.

Παράλληλα, η καινοτομία στην περιοχή μας δεν μπορεί να μένει εγκλωβισμένη στα εργαστήρια. Διαθέτουμε τρία Πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά λείπει η γέφυρα που θα συνδέσει την έρευνα με την τοπική παραγωγή και τη βιομηχανία. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ισχυρός τεχνολογικός πόλος που θα δώσει κίνητρα στους νέους μας να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Οσο για τον τουρισμό, η Αχαΐα παραμένει αδικημένη. Δεν μπορεί να λογίζεται ως πύλη της Ελλάδας χωρίς την ουσιαστική αναβάθμιση του αεροδρομίου του Αράξου. Είναι αδιανόητο μία τέτοια υποδομή να παραμένει υποβαθμισμένη και, κυρίως, αποκομμένη από τα μεγάλα οδικά δίκτυα. Η άμεση σύνδεση του Αράξου με την Πατρών-Πύργου είναι άμεση ανάγκη. Απαιτείται μία ενιαία στρατηγική που θα συνδέει τη δυναμική των Καλαβρύτων, την πολιτιστική κληρονομιά της Αιγιάλειας και το παραλιακό μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, επενδύοντας σε υποδομές που θα καθιστούν τον νομό προορισμό όλο τον χρόνο. Η Αχαΐα πρέπει να πάψει να είναι ο «φτωχός συγγενής» των υποδομών.

ΕΙΚΟΝΑ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Με βάση τον θεσμικό σας ρόλο και τις συναντήσεις σας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει για τον Νομό;

Η εικόνα της Αχαΐας είναι αντιφατική: αναγνωρίζεται ως ένας νομός με τεράστια δυναμική, που όμως παραμένει δέσμιος μίας διαχρονικής υποεπένδυσης και κυβερνητικής αδιαφορίας. Ο Νομός μας αναγνωρίζεται από όλους ως ένας ισχυρός πνευματικός και παραγωγικός πόλος, με ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια της χώρας και μία κοινωνία με έντονη πολιτική και πολιτιστική ταυτότητα. Αυτό είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα: το ανθρώπινο κεφάλαιο και η θέση μας ως η φυσική «πύλη» της Ελλάδας προς την Ευρώπη. Ωστόσο, η κυρίαρχη αδυναμία που επισημαίνεται συχνά στις συζητήσεις είναι η αναπτυξιακή υστέρηση στις βασικές υποδομές. Παρά τα βήματα που έχουν γίνει στο οδικό δίκτυο, η Αχαΐα παραμένει ακόμα ενεργειακά και συγκοινωνιακά ημιτελής. Το γεγονός ότι κομβικά δίκτυα, όπως το φυσικό αέριο ή η σύγχρονη σιδηροδρομική σύνδεση, δεν έχουν φτάσει ακόμα στην πλήρη τους μορφή στον ιστό της περιοχής, δημιουργεί την αίσθηση ενός νομού που «αδικείται» από τον κεντρικό σχεδιασμό. Η Αχαΐα δεν ζητά ειδική μεταχείριση, αλλά την ισότιμη ένταξή της στον εθνικό χάρτη των σύγχρονων υποδομών, ώστε να απελευθερωθούν οι δυνάμεις της και να πάψει να θεωρείται μία περιοχή που ζει με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, χωρίς να το αγγίζει το παρόν.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τι βαθμό παίρνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές; Τι θα τους συμβουλεύατε; Σας συμβουλεύονται;

Στην πολιτική, η βαθμολογία δεν μπαίνει με αριθμούς, αλλά από το αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Δυστυχώς, οι κυβερνητικοί βουλευτές παίρνουν κάτω από τη βάση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η στάση τους περιορίζεται συχνά σε ρόλο «χειροκροτητή» των κεντρικών επιλογών του Μαξίμου, αντί να λειτουργούν ως η διεκδικητική φωνή. Θα έπρεπε να λειτουργούν ως η «φωνή» του νομού στα κέντρα λήψης αποφάσεων και όχι ως οι απολογητές της κυβέρνησης στην περιφέρειά τους. Η μόνη συμβουλή που έχει αξία στην πολιτική είναι να σκύψουμε στην κοινωνία ουσιαστικά και με πράξεις, όχι αποστασιοποιημένα και με κενές διακηρύξεις. Ο κυνισμός και η προκλητικότητα φράσεων όπως το «τζάμπα πέθανε» από βουλευτές, δείχνει το μέτρο της απομάκρυνσης τους από τα προβλήματα της εργασίας, των νέων ανθρώπων, της κοινωνικής πλειοψηφίας.

