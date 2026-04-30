Η Βρετανία αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα

Μετά την χθεσινή επίθεση σε δυο άτομα της Εβραϊκής κοινότητας η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα σειρά μέτρων για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας, μεταξύ των οποίων η διάθεση επιπλέον 25 εκατομμυρίων λιρών (28 εκατομμύρια ευρώ) και περισσότερες αστυνομικές περιπολίες, μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο εβραίων που σημειώθηκε χθες Τετάρτη στο Λονδίνο.

🇬🇧 At least two people were stabbed in a terrorist attack in Golders Green, a Jewish district in London A knife-wielding terrorist was seen running through the area, deliberately targeting Jewish people. One victim is in critical condition. The suspect has been arrested. pic.twitter.com/hUBDWdH3Kk — Visegrád 24 (@visegrad24) April 29, 2026



«Οι άνθρωποι αισθάνονται ένα βαθύ αίσθημα ανασφάλειας. Είναι καθήκον μας να ανταποκριθούμε σε αυτό και γι’ αυτό η κυβέρνηση διαθέτει 25 εκατομμύρια λίρες για να επενδύσει στην ασφάλεια της εβραϊκής μας κοινότητας. Αυτό θα επιτρέψει να ενισχυθεί η ασφάλεια των συναγωγών, των σχολείων, των χώρων λατρείας και των κέντρων της εβραϊκής κοινότητας», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ στο Sky News.

Χθες δύο εβραίοι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν, στο βόρειο Λονδίνο, ένα περιστατικό το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατικό».

