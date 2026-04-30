Η Βρετανία αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα

Δύο εβραίοι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν, στο βόρειο Λονδίνο, ένα περιστατικό το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατικό».

Η Βρετανία αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα
30 Απρ. 2026 11:55
Pelop News

Μετά την χθεσινή επίθεση σε δυο άτομα της Εβραϊκής κοινότητας η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα σειρά μέτρων για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας, μεταξύ των οποίων η διάθεση επιπλέον 25 εκατομμυρίων λιρών (28 εκατομμύρια ευρώ) και περισσότερες αστυνομικές περιπολίες, μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο εβραίων που σημειώθηκε χθες Τετάρτη στο Λονδίνο.


«Οι άνθρωποι αισθάνονται ένα βαθύ αίσθημα ανασφάλειας. Είναι καθήκον μας να ανταποκριθούμε σε αυτό και γι’ αυτό η κυβέρνηση διαθέτει 25 εκατομμύρια λίρες για να επενδύσει στην ασφάλεια της εβραϊκής μας κοινότητας. Αυτό θα επιτρέψει να ενισχυθεί η ασφάλεια των συναγωγών, των σχολείων, των χώρων λατρείας και των κέντρων της εβραϊκής κοινότητας», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ στο Sky News.

Χθες δύο εβραίοι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν, στο βόρειο Λονδίνο, ένα περιστατικό το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατικό».

 

