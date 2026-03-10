Η Βρετανία απορρίπτει προσωρινά την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών

10 Μαρ. 2026 16:20
Pelop News

Η Βουλή των Κοινοτήτων της Βρετανία απέρριψε χθες, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, πρόταση που προέβλεπε την απαγόρευση της πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, σε νομοθετικό σχέδιο εμπνευσμένο από την αντίστοιχη αυστραλιανή εμπειρία. Η πρόταση κατατέθηκε αρχικά από βουλευτή των Συντηρητικών και είχε υποστηριχθεί από προσωπικότητες όπως ο ηθοποιός Χιου Γκραντ.

Στην ψηφοφορία, η τροπολογία καταψηφίστηκε με 307 ψήφους κατά και 173 υπέρ. Η υπουργός Παιδείας Ολίβια Μπέιλι είχε καλέσει τα μέλη να ψηφίσουν κατά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση των Εργατικών προτιμά να ολοκληρωθεί πρώτα η διαβούλευση που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως τόνισε, η διαβούλευση θα βοηθήσει «να καθορίσουμε τα προσεχή μέτρα και να εγγυηθούμε ότι τα παιδιά θα μπορούν να μεγαλώσουν διατηρώντας μια πιο ασφαλή, πιο υγιή και πιο επωφελή σχέση με τον διαδικτυακό κόσμο».

Η Μπέιλι επισήμανε ότι η απαγόρευση δεν είχε ομοφωνία μεταξύ των ενώσεων προστασίας παιδιών, ενώ υπήρξαν προειδοποιήσεις ότι μια γενική απαγόρευση μπορεί να ωθήσει τα παιδιά σε λιγότερο ρυθμισμένες γωνιές του διαδικτύου ή να τα αφήσει απροετοίμαστα όταν φτάσουν στην ηλικία εγγραφής στα social media.

Η διαβούλευση αναμένεται να εξετάσει ειδικότερα την εφαρμογή κατώτατου ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση ή την απενεργοποίηση λειτουργιών που θεωρούνται εθιστικές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με έρευνα της YouGov από τον Δεκέμβριο, το 74% των Βρετανών υποστηρίζει μια απαγόρευση για παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ σήμερα η ηλικία για άνοιγμα λογαριασμού σε δημοφιλή social media είναι τα 13 έτη, κανόνας που όμως παρακάμπτεται εύκολα.

Στην Αυστραλία, αντίστοιχος νόμος που εφαρμόστηκε από τις 10 Δεκεμβρίου απαγορεύει τη χρήση πλατφορμών όπως Snapchat, TikTok, Facebook και Instagram για παιδιά κάτω των 16 ετών, με υποχρέωση των πλατφορμών να συμμορφώνονται, αλλιώς επιβάλλονται πρόστιμα.

