Η Βρετανία ετοιμάζεται να αναγνωρίζει και επίσημα την Παλαιστίνη

Εξελίξεις στη γεωπολιτική σκακιέρα έρχονται τα επόμενα 24ωρα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σχεδιάζει να αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης μέσα στο Σαββατοκύριακο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κίνηση αναμένεται να γίνει πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα.

Η επίσκεψη του Τραμπ χαρακτηρίστηκε «ιστορική», καθώς είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται δύο φορές το Λονδίνο στη διάρκεια της θητείας του. Ωστόσο, η προοπτική της αναγνώρισης της Παλαιστίνης προκαλεί έντονες τριβές με την Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνύσει επανειλημμένα ότι αντιτίθενται σθεναρά σε μια τέτοια αναγνώριση, προειδοποιώντας πως θα εκληφθεί ως «επιβράβευση της Χαμάς».

Προειδοποιήσεις από Ουάσιγκτον – Στήριξη στο Ισραήλ

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και μέλος της αμερικανικής αποστολής στο Λονδίνο, δήλωσε πως η επίσημη αναγνώριση θα καταστήσει «λιγότερο πιθανή την ειρήνη» στην περιοχή. «Αυτό καθιστά τις διαπραγματεύσεις πιο δύσκολες, καθώς δίνει θάρρος σε οργανώσεις όπως η Χαμάς», τόνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει αντίδραση από το Ισραήλ, ακόμη και με ενδεχόμενη προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης.

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, η Βρετανία φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει, με τη Γαλλία, τον Καναδά και την Αυστραλία να συγκαταλέγονται στις χώρες που, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν ανάλογη κίνηση στη συνεδρίαση του ΟΗΕ.

