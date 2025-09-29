Η Βρετανία κάνει κινήσεις προστασίας για τα drone

Το πρόγραμμα, με την κωδική ονομασία «Project Octopus», προβλέπει την κατασκευή drones αναχαίτισης τα οποία θα μπορούν να αναχαιτίζουν εχθρικά drones.

29 Σεπ. 2025 10:43
Pelop News

Μπροστά στις συνεχείς απειλές από τα drone, η Βρετανία υλοποιεί ένα πρόγραμμα μαζικής παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών με στόχο να ενισχύσει το «τείχος» προστασίας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ως απάντηση στις πρόσφατες ρωσικές προκλήσεις. Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε ότι τα νέα αυτά συστήματα αναπτύσσονται σε συνεργασία με την Ουκρανία και εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της συνοριακής άμυνας της συμμαχίας.

Το πρόγραμμα, με την κωδική ονομασία «Project Octopus», προβλέπει την κατασκευή drones αναχαίτισης τα οποία θα μπορούν να αναχαιτίζουν εχθρικά drones, ακόμη και πυραύλους, προσφέροντας ευέλικτη ασπίδα σε κρίσιμα σημεία.

Η κατασκευή τους θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Χίλι περιέγραψε τις πρόσφατες ρωσικές ενέργειες ως «απερίσκεπτες» και «επικίνδυνες» και τόνισε ότι θα λάβουν απάντηση από τις χώρες του ΝΑΤΟ. «Είμαστε έτοιμοι με τους συμμάχους μας μέσω του ΝΑΤΟ να δείξουμε στον Πούτιν ότι η επιθετικότητά του και οι παραβιάσεις, είτε απερίσκεπτες είτε σκόπιμες, θα αντιμετωπιστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα βρετανικά drones, όπως είπε ο Χίλι, έχουν ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους εναντίον των ιρανικής προέλευσης συστημάτων Shahed, ενώ το κόστος παραγωγής τους είναι «λιγότερο από το ένα δέκατο» των ανταγωνιστικών συστημάτων. Μάλιστα, η Βρετανία σκοπεύει να αξιοποιήσει «σύγχρονες τεχνικές» εγχώριας τεχνογνωσίας για την κλιμάκωση της παραγωγής.

Μακροπρόθεσμα, το σύστημα θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από την ανατολική πτέρυγα και να συνεισφέρει στην πυραυλική άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και στην προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων εθνικών υποδομών.

Πηγή: skai.gr
