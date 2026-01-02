Η Βritish Αirways στην Καλαμάτα
Η Δυτική Ελλάδα έχει περιθώριο μέχρι τον Φεβρουάριο που οριστικοποιούνται τα δρομολόγια για τη θερινή σεζόν
Ο αεροπορικός κολοσσός Βritish Αirways ανακοίνωσε το θερινό του πρόγραμμα για το 2026 και είδαμε ότι από τα τέλη Απριλίου θα γίνει έναρξη της γραμμής Καλαμάτα-Λονδίνο.
Δυστυχώς, προς το παρόν τουλάχιστον, καμία αναφορά για έναρξη γραμμής Αραξος-Λονδίνο που θα σημάνει πολλά για τον Τουρισμό της Δυτικής Ελλάδας, ωστόσο έχουμε περιθώριο μέχρι και τον Φεβρουαρίου που οριστικοποιούνται τα δρομολόγια.
