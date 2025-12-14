Η ζάχαρη γερνάει το δέρμα: Πώς η υπερκατανάλωση επηρεάζει κολλαγόνο και ελαστίνη

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης έχει συνδεθεί με πλήθος προβλημάτων υγείας, όπως παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακές νόσους. Τώρα, νέα στοιχεία δείχνουν ότι η ζάχαρη μπορεί να επιταχύνει και την πρώιμη γήρανση της επιδερμίδας.

Σύμφωνα με τη δερματολόγο Elizabeth Bahar Houshmand, η ζάχαρη συνδέεται με τις πρωτεΐνες, τα λιπίδια και τα νουκλεϊκά οξέα, σχηματίζοντας ενώσεις γνωστές ως AGEs («advanced glycation end products»), που προκαλούν «ορατά και δομικά σημάδια γήρανσης». Αυτές οι ενώσεις διαταράσσουν τη λειτουργία της ελαστίνης και του κολλαγόνου, των βασικών δομικών πρωτεϊνών του δέρματος, με αποτέλεσμα απώλεια σφριγηλότητας, ελαστικότητας και καθυστέρηση της επούλωσης τραυμάτων.

Τα AGEs συμβάλλουν επίσης στο οξειδωτικό στρες και τις χρόνιες φλεγμονές χαμηλού βαθμού, μειώνοντας την άμυνα του δέρματος απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη ρύπανση.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι οι βλαβερές συνέπειες αφορούν κυρίως την πρόσθετη ζάχαρη, δηλαδή αυτή που προστίθεται σε τρόφιμα και ποτά, όπως αναψυκτικά, γλυκά και παγωτά. Η Αμερικανική Ένωση Καρδιολόγων συνιστά να μην υπερβαίνει τις 9 κ.γ. ημερησίως για άνδρες και τις 6 κ.γ. για γυναίκες. Μελέτες δείχνουν, ωστόσο, ότι οι περισσότεροι υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές τις ποσότητες.

Η Dr. Houshmand υπογραμμίζει ότι η περιστασιακή κατανάλωση γλυκού ή αναψυκτικού δεν προκαλεί πρόβλημα. Οι βλάβες σχετίζονται με τη μακροχρόνια υπερκατανάλωση, που μπορεί να εκδηλωθεί με λεπτές γραμμές, ρυτίδες και «sugar face», όπως έχει επικρατήσει ο όρος.

Η μείωση ζάχαρης και επεξεργασμένων υδατανθράκων, η κατανάλωση τροφών ολικής άλεσης, φρούτων, λαχανικών, «καλών» λιπαρών και επαρκούς νερού, σε συνδυασμό με αντιηλιακό, επαρκή ύπνο και διαχείριση στρες, μπορεί να αντιστρέψει σε κάποιο βαθμό τις συνέπειες και να διατηρήσει το δέρμα υγιές και λαμπερό.

