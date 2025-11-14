Η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την αποχώρησή της και τον Τσίπρα: «Δεν μετανιώνω – Αρκετά πλήρωσε ο λαός»

Με αιχμές για «χειραγώγηση της επικαιρότητας» και επικριτικά σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξήγησε τους λόγους που αποχώρησε αιφνιδιαστικά από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την αποχώρησή της και τον Τσίπρα: «Δεν μετανιώνω - Αρκετά πλήρωσε ο λαός»
14 Νοέ. 2025 12:04
Pelop News

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε την πολυσυζητημένη αποχώρησή της από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη, υποστηρίζοντας ότι δεν μετανιώνει για τη στάση της. Όπως ανέφερε, η συνέντευξη είχε «στοχευμένη» πορεία προς άσχετα θέματα και όχι σε ζητήματα ουσίας, ενώ άφησε αιχμές για τον τρόπο που, όπως είπε, επιχειρείται η χειραγώγηση του δημόσιου διαλόγου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», εξήγησε ότι η αποχώρησή της από τη συνέντευξη της Φαίης Μαυραγάνη δεν ήταν αυθόρμητη, αλλά αποτέλεσμα, όπως είπε, «μιας στοχευμένης προσπάθειας να μη συζητηθούν τα σημαντικά».

«Όχι, δεν το μετάνιωσα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί υπήρχε μια στόχευση από πλευράς της εκπομπής να μη μιλήσουμε για αυτά που είναι σημαντικά. Υπήρχε μια δική μου διάθεση να μιλήσουμε για αυτά που είναι σημαντικά. Έχει σημασία και ο κόσμος να καταλαβαίνει πως υπάρχει μια χειραγώγησή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Και πρόσθεσε: «Υπήρχε μια επιμονή και μια περιπαικτική διάθεση ότι “θα σας δοκιμάσουμε πόση ώρα θα μιλάμε για το ανύπαρκτο”. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μιλάω για το υπαρκτό. Αλλά να μιλάμε για το ανύπαρκτο για να το κάνουμε υπαρκτό, όχι δεν θα συμμετάσχω σε αυτό, την ώρα που ο κόσμος περιμένει λύσεις και προτάσεις για τα προβλήματά του».

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο «Ιθάκη»

Ερωτηθείσα από τη Φαίη Σκορδά αν θα αγόραζε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με έντονη κριτική διάθεση:

«Μου προκαλεί μεγάλη απώθηση το να εμπορεύεται τη δημόσια θέση που είχε. Το να βγάζει δηλαδή χρήματα καταθέτοντας τις θέσεις του. Γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να πληρώσει για να πληροφορηθεί την αλήθεια; Αρκετά δεν έχει πληρώσει; Και τον Τσίπρα και όλους αυτούς που καταχρέωσαν τη χώρα μας».

Συνεχίζοντας, έκανε λόγο για «ανύπαρκτο κόμμα και ανύπαρκτο άνθρωπο»: «Εδώ και δύο μήνες ακούμε για το κόμμα που δεν υπάρχει και για το βιβλίο που δεν έχει εκδοθεί. Βλέπουμε έναν ανύπαρκτο άνθρωπο, που ήταν βωβός στη Βουλή επί δυόμιση χρόνια εισπράττοντας αποζημίωση, να παραιτείται για λόγους αρχής και να λέει τώρα πως θα πουλάει βιβλία».


Η συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε νέο γύρο σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αναφορές της τόσο στην αποχώρησή της όσο και στον Αλέξη Τσίπρα δίνουν συνέχεια σε μια αντιπαράθεση που φαίνεται να έχει πλέον και έντονη πολιτική διάσταση.

