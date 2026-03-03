IAEA για Νατάνζ: Ζημιές στην πυρηνική εγκατάσταση, χωρίς διαρροή ραδιενέργειας

Ζημιές σε τμήματα της πυρηνικής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ κατέγραψε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν προκύπτει ένδειξη διαρροής ραδιενέργειας.

Η πυρηνική εποπτική αρχή του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι φθορές εντοπίζονται στα «κτίρια εισόδου» του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων (FEP), ενός από τα βασικά συγκροτήματα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με την ενημέρωση, παρότι σημειώθηκαν ζημιές, «δεν αναμένονται ραδιολογικές επιπτώσεις» από τα πλήγματα.

Η εγκατάσταση στη Νατάνζ αποτελεί έναν από τους τρεις γνωστούς ενεργούς σταθμούς εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν κατά την περίοδο των αεροπορικών επιδρομών που είχαν πραγματοποιήσει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Ιούνιο, στο πλαίσιο της σύγκρουσης που διήρκεσε 12 ημέρες.

Την ίδια ώρα, αυξημένη επιφυλακή επικράτησε και στην περιοχή του Ισφαχάν, έπειτα από αναφορές για ισχυρές εκρήξεις κοντά σε κρίσιμες πυρηνικές και στρατιωτικές υποδομές. Το Ισφαχάν θεωρείται κομβικής σημασίας για την Τεχεράνη, καθώς συγκεντρώνει πυρηνικές εγκαταστάσεις, ερευνητικούς αντιδραστήρες κινεζικής τεχνολογίας, μονάδες παραγωγής καυσίμου, αλλά και βιομηχανίες που σχετίζονται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οπλικά συστήματα.

Στην ίδια περιοχή λειτουργεί και μεγάλη αεροπορική βάση, όπου παραμένει επιχειρησιακός ο στόλος των αμερικανικής κατασκευής F-14 Tomcat που είχαν αποκτηθεί πριν από την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, εκρήξεις ακούστηκαν και στις πόλεις Σιράζ και Κανγκαβάρ, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής επίσημες διευκρινίσεις για την έκταση ή τη φύση των ζημιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



