Ιανουάριος 2026: Ο 5ος θερμότερος μήνας παγκοσμίως – Ρεκόρ ζέστης στο νότιο ημισφαίριο και στην Αρκτική

Ο Ιανουάριος του 2026 κατατάσσεται ως ο πέμπτος θερμότερος Ιανουάριος που έχει καταγραφεί ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus (C3S – Climate Change Service).

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του αέρα έφτασε τους 12,95 °C, δηλαδή ήταν κατά 0,51 °C υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς 1991–2020. Σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή (1850–1900), η απόκλιση ήταν +1,47 °C.

Ο μήνας απείχε μόλις 0,28 °C από τον θερμότερο Ιανουάριο όλων των εποχών, που ήταν αυτός του 2025.

Η υπηρεσία Copernicus επισημαίνει ότι το κλιματικό σύστημα μπορεί να παράγει ταυτόχρονα ακραία αντίθετα φαινόμενα: ενώ το νότιο ημισφαίριο κατέγραψε ιστορική ζέστη που τροφοδότησε φονικές πυρκαγιές σε Αυστραλία, Χιλή και Παταγονία, το βόρειο ημισφαίριο επλήγη από επανειλημμένα κύματα σφοδρού ψύχους, ιδιαίτερα στη βόρεια Αμερική, τη Σιβηρία και την Ευρώπη.

Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ο Ιανουάριος 2026 ήταν ο πιο ψυχρός από το 2010, με μέση απόκλιση -2,34 °C από τον μέσο όρο της περιόδου 1991–2020.

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας σε σχέση με τον μέσο όρο ήταν:

Αρκτική

Γροιλανδία

Νότια Αμερική

Βόρεια Αφρική

Ανταρκτική

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής του Copernicus, Σαμάνθα Μπέρτζες, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Ιανουάριος του 2026 μας υπενθύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι το κλιματικό σύστημα μπορεί να προκαλεί ταυτόχρονα πολύ ψυχρό καιρό σε μία περιοχή και ακραία ζέστη σε κάποια άλλη».

Τα δεδομένα προκάλεσαν νέα δημόσια αντίδραση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτηρίζει συστηματικά την κλιματική αλλαγή «απάτη». Σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 23 Ιανουαρίου 2026 έγραψε: «Θα μπορούσαν οι περιβαλλοντικοί στασιαστές να μου εξηγήσουν παρακαλώ – ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΚΕΙΝΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ;»

