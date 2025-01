Ιαπωνία: Πέθανε σε ηλικία 116 ετών η Τομίκο Ιτόκα – Ηταν ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, η Γιαπωνέζα Τομίκο Ιτόκα, απεβίωσε σε ηλικία 116 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η δημοτική αρχή της πόλης Ασίγια (νότια Ιαπωνία), όπου διέμενε.

Η Ιτόκα, που είχε τέσσερα παιδιά και πέντε εγγόνια, πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου, στον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε από το 2019, διευκρίνισε ο δήμος της Ασίγια σε ένα δελτίο Τύπου.

Γεννηθείσα την 23η Μαΐου του 1908 στην Οσάκα, σε κοντινή απόσταση από την Ασίγια, αναγνωρίστηκε ως ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο μετά τον θάνατο τον Αύγουστο του 2024 της Ισπανίδας Μαρία Μπράνιας Μορέρα σε ηλικία 117 ετών.

Η Τομίκο «Ιτόκα μας έδωσε θάρρος και ελπίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ζωής της», σχολίασε ο δήμαρχος της Ασίγια Ριοσούκε Τακασίμα. «Την ευχαριστούμε για αυτό», επισήμανε ο 27χρονος αξιωματούχος.

