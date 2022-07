Ιαπωνία: Σε κρίσιμη κατάσταση ο πρώην πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε μετά τους πυροβολισμούς

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φουμίο Κισίντα δήλωσε ότι ο προκάτοχός του Σίνζο Άμπε βρίσκεται σε «πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση» μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του σε προεκλογική εκδήλωση στη Νάρα (δυτικά).

ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή του πυροβολισμού του πρώην Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας – Ποιος είναι ο δράστης

Χαρακτήρισε την απόπειρα κατά της ζωής του πρώην επικεφαλής κυβέρνησης και νυν βουλευτή του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) «βάρβαρη ενέργεια» που διαπράχθηκε «εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας», τονίζοντας πως οι εκλογές είναι «το θεμέλιο της δημοκρατίας» και η αμαύρωσή τους «απόλυτα ασυγχώρητη».

Video of attack on Former Prime minister of Japan Sinzo Abe.#sinzoabeshortdead #japan pic.twitter.com/n4X5u8OjKQ

