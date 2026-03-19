Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι – Στάλθηκαν οδηγίες στους κατοίκους

Ένα νέο προειδοποιητικό σήμα στην περιοχή προκάλεσε αναστάτωση, έστω και για λίγα λεπτά.

19 Μαρ. 2026 17:50
Σειρήνες συναγερμού ήχησαν το απόγευμα της Πέμπτης 19 Μαρτίου στο Ακρωτήρι της Κύπρου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους για απειλή ασφαλείας σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες, καλούνταν να παραμείνουν εντός των κατοικιών τους, να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα, μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Ο συναγερμός έληξε περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ενώ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των κατοίκων αποσύρθηκαν. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για το τι ακριβώς προκάλεσε την ενεργοποίησή του.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς αντίστοιχοι συναγερμοί έχουν σημειωθεί ξανά στο Ακρωτήρι τις τελευταίες εβδομάδες, επίσης με σύντομα προειδοποιητικά SMS και άρση του συναγερμού λίγα λεπτά αργότερα. Σε προηγούμενες περιπτώσεις, τοπικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι δεν εντοπίστηκε τελικά απειλή που να κατευθύνεται προς την Κύπρο.

