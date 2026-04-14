Ιδιοκτήτης Χάποελ: «Δεν θέλουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ρεάλ στα playoffs»

Ο Όφερ Γιανάι μίλησε ανοιχτά για τους πιθανούς αντιπάλους – Κρίσιμο ματς με τη Μονακό για την 4η θέση

14 Απρ. 2026 15:53
Pelop News

Ανοιχτά για τις ομάδες που θα ήθελε να αποφύγει στα playoffs μίλησε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, ο οποίος δεν έκρυψε τις προτιμήσεις του ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Η ισραηλινή ομάδα έχει ήδη «κλειδώσει» τη συμμετοχή της στα playoffs, μετά τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο εξ αναβολής παιχνίδι της 30ής αγωνιστικής, και πλέον στρέφει την προσοχή της στην τελική κατάταξη.

Σε δηλώσεις του στο podcast «ONE», ο Όφερ Γιανάι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν θα ήθελε να συναντήσει τρεις συγκεκριμένες ομάδες στη postseason: τον Παναθηναϊκός, τον Ολυμπιακός και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Τρεις ομάδες δεν μας ταιριάζουν στα playoffs: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε, προσθέτοντας πως οι πιθανότητες να προκύψει ελληνικός “εμφύλιος” είναι περιορισμένες, ανάλογα με την τελική κατάταξη.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δίνει την τελευταία αγωνιστική ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι στο Πριγκιπάτο απέναντι στη Μονακό, με στόχο τη νίκη που θα της εξασφαλίσει την 4η θέση και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η ομάδα θα μπορεί να διεκδικήσει ακόμη καλύτερο πλασάρισμα, αποφεύγοντας παράλληλα πιθανές διασταυρώσεις με τους κορυφαίους αντιπάλους της διοργάνωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ