Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Τέσσερα ιδρύματα και 26 προπτυχιακά προγράμματα στην πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά λειτουργίας τους, τι είπε η Ζαχαράκη

Τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με συνολικά 26 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα, λειτουργούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνει η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, πρόκειται για ένα «καθοριστικό βήμα προόδου» και για τη μετάβαση της χώρας «σε ένα ώριμο στάδιο διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», με έμφαση στους κανόνες, την ποιότητα και τη θεσμική αξιοπιστία.

Σύμφωνα με την υπουργό, από τις 12 αιτήσεις ξένων πανεπιστημίων που κατατέθηκαν, εγκρίθηκαν τελικά μόνο τέσσερις, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση. Όσα ιδρύματα δεν πληρούσαν τα κριτήρια έλαβαν αναλυτικές παρατηρήσεις και έχουν τη δυνατότητα επανυποβολής, με το υπουργείο να ξεκαθαρίζει ότι η ποιότητα υπερισχύει της ταχύτητας.

Η πιστοποίηση των προγραμμάτων βασίστηκε σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις: διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, καθώς και ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλών προδιαγραφών, υπό τη διαρκή θεσμική εποπτεία της ΕΘΑΑΕ.

Ποιοι φοιτούν στα νέα ιδρύματα

Ήδη, εκατοντάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί στα νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρόκειται κυρίως για αποφοίτους ελληνικών σχολείων, μέσω Πανελλαδικών ή ΙΒ, αλλά και για φοιτητές από το εξωτερικό που επέλεξαν την Ελλάδα ως τόπο ανώτατων σπουδών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί περισσότερες επιλογές για τις ελληνικές οικογένειες, αλλά και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Μεταξύ των σχολών που πιστοποιήθηκαν περιλαμβάνονται δύο Νομικές, δύο Ιατρικές και τέσσερις σχολές Ψυχολογίας, στοιχείο που καταδεικνύει τη βαρύτητα των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν.

Πού εδρεύουν τα νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Από τα τέσσερα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που έλαβαν άδεια για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, τα δύο εδρεύουν στην Αθήνα και τα άλλα δύο στη Θεσσαλονίκη. Τα μητρικά πανεπιστήμια προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ένα έχει έδρα την Κύπρο.

Παράλληλα, έως τον Φεβρουάριο αναμένεται νέος κύκλος αιτήσεων, με στόχο τη λειτουργία επιπλέον ιδιωτικών πανεπιστημίων από το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, γεγονός που –σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου– αποτυπώνει το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Δημόσιο και ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Η υπουργός Παιδείας υπογραμμίζει ότι η διεθνοποίηση μέσω των ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν λειτουργεί εις βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου. Όπως σημειώνει, το δημόσιο ΑΕΙ ενισχύεται ήδη με επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, περισσότερα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα, νέα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά, καθώς και στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία διεθνή ιδρύματα όπως το Columbia University, το Yale University και το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης.

Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι η διαμόρφωση ενός νέου, εξωστρεφούς χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης, με την Ελλάδα να εξελίσσεται σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας.

