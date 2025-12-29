Ιδιωτική οικοδομή: Ανάσα τον Σεπτέμβριο, αλλά αρνητικό το ισοζύγιο στο εννεάμηνο

Αύξηση παρουσίασε τον Σεπτέμβριο η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα, με τον όγκο της ιδιωτικής οικοδομής να ενισχύεται κατά 5,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά τη διάρκεια του μήνα εκδόθηκαν συνολικά 2.524 οικοδομικές άδειες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 597.813 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.911.946 κυβικά μέτρα όγκου. Σε ετήσια βάση, καταγράφεται αύξηση 12,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, άνοδος 7,9% στην επιφάνεια και ενίσχυση 5,3% στον όγκο.

Παρά τη θετική εικόνα του Σεπτεμβρίου, τα στοιχεία του εννεαμήνου αποτυπώνουν διαφορετική πραγματικότητα. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας παρουσιάζει μείωση 6,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, πτώση 13,7% στην επιφάνεια και υποχώρηση 7,1% στον όγκο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τις μηνιαίες αναλαμπές, η οικοδομή εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά επιβράδυνσης, με το συνολικό αποτύπωμα της χρονιάς να παραμένει αρνητικό.

