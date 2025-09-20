Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου: Καβγάς μεταξύ τροφίμων άναψε... φωτιά

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, όταν διαπληκτισμός μεταξύ δύο τροφίμων εξελίχθηκε σε επεισόδιο με φωτιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας από τους εμπλεκόμενους άναψε στρώμα, με αποτέλεσμα το κτίριο να γεμίσει καπνούς και να σημάνει συναγερμός.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση: επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα έφτασαν στο σημείο και ολοκλήρωσαν την κατάσβεση, ενώ ήδη οι φύλακες του Ιδρύματος είχαν επιχειρήσει με νερό να περιορίσουν τις φλόγες. Το καμένο στρώμα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον προαύλιο χώρο.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική, με αποτέλεσμα ένας υπάλληλος να παρουσιάσει δυσφορία. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για καθαρά προληπτικούς λόγους και, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, επέστρεψε στο σπίτι του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



