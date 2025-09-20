Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου: Καβγάς μεταξύ τροφίμων άναψε… φωτιά

Καβγάς ανάμεσα σε δύο τρόφιμους στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου κατέληξε σε φωτιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου: Καβγάς μεταξύ τροφίμων άναψε... φωτιά
20 Σεπ. 2025 9:24
Pelop News

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, όταν διαπληκτισμός μεταξύ δύο τροφίμων εξελίχθηκε σε επεισόδιο με φωτιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας από τους εμπλεκόμενους άναψε στρώμα, με αποτέλεσμα το κτίριο να γεμίσει καπνούς και να σημάνει συναγερμός.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση: επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα έφτασαν στο σημείο και ολοκλήρωσαν την κατάσβεση, ενώ ήδη οι φύλακες του Ιδρύματος είχαν επιχειρήσει με νερό να περιορίσουν τις φλόγες. Το καμένο στρώμα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον προαύλιο χώρο.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική, με αποτέλεσμα ένας υπάλληλος να παρουσιάσει δυσφορία. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για καθαρά προληπτικούς λόγους και, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, επέστρεψε στο σπίτι του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 LIVE: Γαργαλιάνοι-Απόλλων
16:47 Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
16:38 «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
16:31 Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο
16:19 Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ
16:09 Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
16:00 Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών
15:48 Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
15:36 Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
15:24 Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης
15:12 Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ
15:04 Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες
15:00 Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»
14:48 Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
14:36 Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος
14:24 Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα
14:24 Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια
14:13 Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
14:12 Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία
14:05 Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ